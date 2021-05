Neymar signe un nouveau contrat avec le PSG et ferme la porte au retour de Barcelone – mais les retrouvailles de Messi sont toujours possibles

L’Equipe a annoncé vendredi la nouvelle du développement et a rapporté que la signature du record du monde, qui a coûté 263 millions de dollars au PSG en 2017 lors de l’activation de sa clause de libération, était sur le point d’accepter de nouvelles conditions.

L’expert du marché des transferts, Fabrizio Romano, s’est ensuite rendu sur Twitter samedi matin pour écrire qu’un nouveau contrat exceptionnel jusqu’en 2026 était une affaire conclue.

Mais dans les heures qui ont suivi la réclamation, le club lui-même a publié un court clip avec le hashtag # Neymar2025 suggérant un séjour légèrement plus court.

Neymar: «C’est un grand plaisir de prolonger l’aventure au PSG car je suis très heureux à Paris. C’est une vraie fierté de faire partie de cette équipe. Ici, j’ai grandi en tant que personne, en tant qu’être humain et en tant que joueur. Je suis donc très heureux de prolonger et j’espère gagner beaucoup plus de trophées ici ». 🇧🇷🚨 #PSGpic.twitter.com/WFCdbP3zPg – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 8 mai 2021

« C’est un grand plaisir de prolonger l’aventure au PSG car je suis très heureux à Paris », Dit Neymar.

« C’est une vraie fierté de faire partie de cette équipe. »

«Ici, j’ai grandi en tant que personne, en tant qu’être humain et en tant que joueur. Je suis donc très heureux de prolonger et j’espère gagner beaucoup plus de trophées ici». conclut-il.

Quelle que soit l’année où il devient joueur autonome, l’avenir de Neymar est désormais officiellement décidé et mettra sans aucun doute les fans au repos après une sortie catastrophique de la Ligue des champions.

Mardi, le PSG a perdu 2-0 contre Manchester City à l’Etihad grâce à un doublé de Riyad Mahrez, Neymar étant critiqué par la presse locale à la suite d’une défaite totale de 4-1 en demi-finale.

🗣 Riyad Mahrez: « J’ai beaucoup vu Neymar défendre, Mbappe aussi au match aller. » Je pense que nous avons été un peu meilleurs que les Parisiens au général. Nous ne nous sommes pas qualifiés simplement parce que deux joueurs ont moins défendu. » [L’Equipe] pic.twitter.com/ErGlpjMl9O – Objectif (@goal) 7 mai 2021

Après une note de 3/10 par le magazine mentionné, et de 2/10 par le Ballon d’Or de football de France qui lui a demandé si son affichage était une « blague », Le Parisien a publié un titre « Neymar: un génie sans idées » qui faisait écho aux pensées de l’ancien joueur du PSG et expert Jerome Rothen.

« C’est un génie, d’accord, je suis le premier à le dire, mais quand il est dans cet état d’esprit, perd une balle sur deux, et quand il ne fait pas d’efforts pour l’équipe et blâme un jeune joueur comme [Mitchel] Bakker, qui aurait pu jouer sa meilleure moitié de football sous un maillot du PSG, c’est inacceptable », Rothen cinglé contre RMC Sport.

« Nous nous attendions à plus et je suis le premier à le critiquer, mais vous ne pouvez pas simplement critiquer Neymar. Le club veut renouveler son contrat, mais je pense qu’ils doivent le repenser.

« Quand il joue mal comme aujourd’hui, il faut lui dire. Le directeur sportif [Leonardo] le flatte en parlant d’un renouvellement de contrat, « conclut-il.

Neymar a signé son nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain, fait et confirmé. 🇧🇷🏁- Accord prolongé jusqu’en juin 2026 – Salaire autour de 30 M € / saison après impôts + add ons.- ‘Enorme bonus’ au cas où le PSG remporterait la Ligue des Champions – Annonce prévue. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 8 mai 2021

Alors que les deux parties poursuivaient manifestement leurs négociations, il semble que les paroles de Rothen ne se soient guère souciées.

Ce matin, Neymar a finalement signé un nouvel accord qui le maintiendra au Parc des Princes tout en recevant 36,5 millions de dollars par an, selon Romano.

Comme l’international brésilien a maintenant 29 ans, complétant toute la durée du contrat, qui court jusqu’en 2025 alors qu’il aurait 33 ans, ferme très probablement la porte lors d’un retour au Barça.

❗️ Neymar Jr.est prêt à baisser son salaire afin de signer à Barcelone cet été. [sport] pic.twitter.com/jzsyafSVlX – barcentre (@barcacentre) 4 mai 2021

Ces dernières semaines, des rapports avaient affirmé que Neymar tenait à s’engager au PSG jusqu’à ce que le nouveau président du FCB, Joan Laporta, lui ait préparé une offre, et était même prêt à réduire ses exigences salariales.

À court d’argent et misant à la fois sur les ventes des joueurs et sur la réussite de l’échec de la Super League européenne pour faire de grandes signatures, cependant, toute réunion potentielle était une chimère.

Les Catalans peuvent maintenant se concentrer sur l’atterrissage d’Erling Haaland, qui ne sera pas bon marché non plus du Borussia Dortmund, en plus de faire accepter à Lionel Messi deux ans de plus avec 12 mois supplémentaires facultatifs avant de se rendre aux États-Unis et de revenir un jour rôle du réalisateur.

Neymar n’a pas caché son désir de renouer avec Messi et a exprimé ses sentiments après une victoire 3-1 contre Manchester United en Ligue des champions en décembre.

« Ce que je veux le plus, c’est jouer avec [Messi] encore une fois, pour pouvoir profiter à nouveau d’être sur le terrain avec lui, « Dit Neymar.

« Il pourrait jouer à ma place. Il n’aura aucun problème, j’en suis sûr. Je veux jouer à nouveau avec lui et je suis sûr que la saison prochaine, nous devons le faire. »

🚨 | Le PSG a fait une offre importante pour renouveler le contrat de Kylian mais il n’a pas encore accepté.Il n’y a AUCUN accord entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain.[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/BvlpbfXg7T – KMbappeTeam. (@KMbappeTeam) 8 mai 2021

Les fans du Barça peuvent craindre que les développements d’aujourd’hui signifient que toute réunion entre les Sud-Américains aura lieu dans la capitale française et non dans son homologue catalane.

Pourtant, Leonardo pourrait être encouragé à préparer une autre offre pour l’Argentin, tout en assemblant simultanément un package qui empêche Kylian Mbappe de se rendre au Real Madrid à l’été 2022 gratuitement.