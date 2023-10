Neymar s’est étiré lors de la défaite 2-0 du Brésil contre l’Uruguay lors des qualifications pour la Coupe du monde

Neymar était en larmes en quittant le terrain en raison d’une blessure au genou gauche à la fin de la première mi-temps de la défaite 2-0 du Brésil en qualifications pour la Coupe du monde contre l’Uruguay mardi.

L’attaquant de 31 ans a trébuché et est tombé lors d’une course à la 44e minute au stade Centenario et a été immédiatement entouré par les joueurs des deux équipes alors qu’il se tenait le genou.

Neymar a été transporté sur une civière, les deux mains sur le visage. Richarlison est venu le remplacer.

Neymar a utilisé des béquilles pour quitter le stade. Le médecin brésilien Rodrigo Lasmar a déclaré aux journalistes qu’il était trop tôt pour déterminer la gravité de la blessure de Neymar.

« Nous avons fait tous les tests et nous les répéterons [Wednesday]. Ces 24 heures sont essentielles pour voir comment son genou réagira, à quel point il sera enflé et quelles images montreront », a déclaré Lasmar. « Attendons les examens avec calme, évaluons avec calme et vous disons une fois que nous aurons un diagnostic. »

L’Uruguay menait 1-0 lorsque Neymar a été blessé. Le Brésil a ensuite subi sa première défaite en 37 matches de qualification pour la Coupe du monde.

Neymar n’a pas parlé aux journalistes à Montevideo. Après avoir quitté le stade, il a posté sur Instagram que « Dieu sait tout ».

« Tout l’honneur et toute la gloire seront toujours à vous, mon Seigneur. Quoi qu’il en soit, j’ai la foi », a-t-il déclaré dans son message.

Neymar, qui joue pour Al Hilal de la Saudi Pro League, a été critiqué par les supporters avant les qualifications pour la Coupe du monde en raison de sa performance médiocre lors du match nul 1-1 de jeudi entre le Brésil et le Venezuela. Il a récemment repris le jeu après une blessure à la cheville droite qui l’a tenu à l’écart pendant près de six mois.

Neymar a fait ses débuts en équipe nationale en 2010 et compte 79 buts en 128 apparitions pour le Brésil.

Reportage de l’Associated Press.