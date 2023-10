Neymar s’est déchiré le LCA et doit être opéré après une blessure avec le Brésil

La star brésilienne Neymar devrait rester longtemps à l’écart après que des examens ont confirmé qu’il avait subi une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche lors de la défaite de son pays en qualifications pour la Coupe du monde contre l’Uruguay mardi, a annoncé mercredi la Confédération brésilienne de football.

Le joueur de 31 ans sera opéré à une date encore à confirmer et devrait être absent pendant plusieurs mois.

« L’attaquant Neymar Jr. de l’équipe brésilienne et Al-Hilal, d’Arabie Saoudite, ont subi ce mercredi des examens cliniques et d’imagerie qui ont confirmé la rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque de son genou gauche », a indiqué la Confédération brésilienne de football. a déclaré dans un communiqué.

« L’attaquant subira une intervention chirurgicale, à une date encore à définir, pour corriger les blessures. Le service médical de l’équipe nationale brésilienne, sous la direction du Dr Rodrigo Lasmar, et d’Al Hilal, sont en contact permanent et alignés dans le récupération du joueur. »

Neymar devrait rester longtemps absent suite à sa blessure subie contre l’Uruguay. Getty Images

Al-Hilal a envoyé ses meilleurs vœux à Neymar et a publié sur les réseaux sociaux une photo de la star brésilienne alors qu’il était emmené hors du terrain avec le message « Rétablissez-vous bientôt ».

Neymar a trébuché et est tombé lors d’une course à la 44e minute lors de la défaite 2-0 du Brésil au stade Centenario et a été immédiatement entouré par les joueurs des deux équipes alors qu’il tenait son genou gauche.

L’ancien attaquant de Barcelone et du Paris Saint-Germain a été transporté sur une civière alors qu’il tenait ses mains devant son visage, tandis que son coéquipier Richarlison est venu le remplacer.

Neymar, qui est le meilleur buteur de tous les temps du Brésil avec 79 buts en 129 matches, s’est récemment remis d’une grave blessure à la cheville droite.

Il s’est tordu la cheville lors d’un match contre Lille en février, subissant des lésions ligamentaires, trois mois seulement après avoir subi un problème similaire lors de la Coupe du monde au Qatar.

Cela a été une période difficile pour Neymar, qui a été touché par un sac de pop-corn lancé depuis les tribunes par des supporters après le match nul 1-1 à domicile contre le Venezuela jeudi.

Il a ensuite répondu aux critiques des médias et des fans pour sa performance médiocre.

« Je ne viens pas ici en vacances, encore moins pour me promener, je suis venu pour faire ce que j’aime le plus, c’est-à-dire jouer au football et défendre mon pays », a-t-il déclaré la semaine dernière. « Évidemment, nous faisons de notre mieux, donnons le meilleur de nous-mêmes, et souvent le résultat n’arrive pas, et ce n’est pas ce que les fans attendent. »

Le Brésil, troisième des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde, jouera contre la Colombie et à domicile contre l’Argentine lors des éliminatoires du mois prochain.

Après six ans au PSG, Neymar a rejoint Al Hilal dans la Pro League saoudienne très coûteuse pour un montant de 90 millions d’euros (98,6 millions de dollars) en août.