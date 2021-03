Les costumes numériques (appelés «skins») sont populaires dans le jeu et incluent des collaborations avec des personnages de Star Wars, The Walking Dead et Marvel. De plus, les joueurs ont la possibilité de porter des kits de plusieurs équipes de football, et l’introduction de Neymar marquera la première fois dans l’histoire du jeu où un athlète sera entièrement dessiné numériquement.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy