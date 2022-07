Neymar sera jugé pour fraude et corruption après son transfert à Barcelone

Neymar a quitté Santos pour Barcelone en 2013. Ira L. Black/Corbis via Getty Images

Neymar, Barcelone et Santos seront jugés le 17 octobre pour fraude et corruption concernant le transfert de l’attaquant brésilien au Barça en 2013, a annoncé mercredi le groupe d’investissement brésilien DIS dans un communiqué.

Le père, la mère de Neymar et l’entreprise familiale N&N ont également été inculpés dans cette affaire, ainsi que l’ancien manager de Santos Odilio Rodrigues et Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, alors président et vice-président de Barcelone respectivement.

L’affaire découle d’une plainte de DIS, qui détenait une partie des droits de transfert de Neymar et allègue qu’il a reçu moins d’argent que ce à quoi il avait droit lorsque Neymar a rejoint Barcelone.

Des enquêtes ont été menées en Espagne et au Brésil pour déterminer si une partie des frais de transfert avait été dissimulée et le procès, qui se tiendra au tribunal provincial de Barcelone, devrait se poursuivre jusqu’au 31 octobre.

Neymar a nié les actes répréhensibles mais, en 2017, la Haute Cour espagnole a rejeté les appels du joueur, de ses parents, de N&N et des deux clubs, ouvrant la voie à un procès.