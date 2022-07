Neymar sera jugé aux côtés de Barcelone et Santos dans une affaire de corruption de transfert | Nouvelles du monde

La star brésilienne du football Neymar sera jugée en octobre dans une affaire de corruption liée à son transfert de Santos à Barcelone.

Lui et les deux clubs sont accusés de fraude et de corruption lors du déménagement de 2013, sa famille étant également impliquée dans l’affaire.

Le groupe d’investissement brésilien DIS, qui détenait une partie des droits de transfert de Neymar, affirme avoir reçu moins d’argent que ce à quoi il avait droit lorsque le footballeur a rejoint Barcelone en provenance du club brésilien Santos il y a neuf ans.

DIS dit qu’il devait obtenir 40% des frais, qui à l’époque étaient de l’ordre de 48,6 millions de livres sterling.

Des enquêtes ultérieures ont cherché à savoir si une partie des frais de transfert signalés avait été dissimulée.

Le procès à Barcelone – qui comprendra Neymar, ses parents, l’ancien manager de Santos Odilio Rodrigues, et Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, alors président et vice-président de Barcelone – devrait se terminer quelques semaines avant le début du Mondial de cette année. Coupe au Qatar.

Tous les accusés ont nié tout acte répréhensible, mais leurs appels devant la Haute Cour espagnole ont été rejetés, forçant l’affaire à être jugée.