Neymar s’en prend aux supporters brésiliens pour avoir soutenu Messi en finale

Neymar a frappé les Brésiliens qui soutiennent l’Argentine pour remporter la finale de la Copa America samedi au Maracana parce qu’ils soutiennent Lionel Messi.

Les supporters brésiliens ont manqué d’intérêt pour le tournoi de cette année en raison de la pandémie de COVID-19 dans le pays et des changements de dernière minute qui ont vu le Brésil accueillir la Copa après que la CONMEBOL a annoncé que l’Argentine et la Colombie n’organiseraient plus l’événement.

La journaliste brésilienne de SporTV Fabiola Andrade fait partie de ces fans qui ont publiquement soutenu l’Argentine lors de la finale.

Andrade a expliqué sa décision controversée sur Instagram et a écrit: « Avant de me lapider sur une place publique, je m’explique : j’aime le Brésil, le football brésilien… J’ai plusieurs amis argentins. Mais je ne vais pas soutenir l’Argentine en finale de Copa America à cause d’eux, non. J’applaudis parce que j’aime le #football et @leomessi Ce gars doit gagner un titre avec le maillot de son pays ! Pour la justice ! »

Messi, 34 ans, est le meilleur buteur de la compétition avec quatre buts et en a également inscrit cinq autres. L’attaquant cherche également à remporter sa première grande compétition internationale pour l’Argentine après avoir échoué en quatre tentatives.

« Ce que je veux le plus, c’est gagner un titre avec l’équipe nationale », a déclaré Messi après que l’Argentine ait battu la Colombie lors des tirs au but en demi-finale. « Nous sommes plus impatients que jamais de gagner la Copa. »

Neymar souhaite que les supporters brésiliens soutiennent l’équipe avant la finale de la Copa America contre l’Argentine. Photo de MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images

Après que le Brésil, détenteur de la Copa, ait remporté la victoire 1-0 sur le Pérou en demi-finale, Neymar a déclaré qu’il voulait affronter l’Argentine en finale et jouer contre l’ancien coéquipier et ami de Barcelone Messi.

L’attaquant du Paris Saint-Germain, qui a raté le triomphe du Brésil en Copa 2019 à domicile en raison d’une blessure, est choqué que certains compatriotes envisagent même de soutenir son éternel rival, l’Argentine.

Neymar a écrit sur Instagram: « Je suis ‘Brésilien avec beaucoup de fierté et avec beaucoup d’amour. Mon rêve a toujours été d’être dans l’équipe brésilienne et d’entendre les fans chanter. Je n’ai jamais attaqué et je n’attaquerais jamais le Brésil s’ils jouent pour quelque chose, quel que soit le sport, un modèle [beauty] concours, l’Oscar……. Je suis le Brésil, et qui est brésilien et le fait différemment ? »

Neymar a ensuite ajouté : « OK, je respecterai [that], mais allez à —, » en utilisant un juron pour terminer la phrase.

Le défenseur brésilien Marquinhos a également exhorté les fans à montrer plus de soutien avant la finale.

« C’est difficile [the situation], parce que nous voyons tant de Brésiliens, tant de personnes dans la presse qui sont contre et ne soutiennent tout simplement pas l’équipe brésilienne, qui n’ont aucun plaisir et fierté à voir l’équipe, s’enraciner pour nous », a déclaré le joueur du PSG.

« Les supporters, les journalistes, le peuple brésilien, quel que soit le moment difficile que nous vivons, pourraient envoyer une énergie positive, une bonne énergie, car l’équipe nationale est une source de fierté pour les supporters brésiliens.

« Pour notre part, nous avons essayé de représenter l’équipe et les fans de la meilleure façon possible, en donnant tout sur le terrain et c’est ce que nous avons fait à la Copa America. »

Le Brésil vise son sixième titre en Copa depuis 1997, tandis que l’Argentine n’a pas remporté le titre depuis 1993.