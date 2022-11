Neymar se confie sur sa blessure et promet de revenir bientôt

Le Brésil a lancé son parcours pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 avec une victoire convaincante contre la Serbie vendredi. Il y avait un petit point pour les quintuples vainqueurs de la Coupe du monde à la fin du match et c’était la blessure de leur attaquant vedette Neymar. L’attaquant du Paris Saint-Germain s’est maintenant ouvert sur sa condition physique et s’est engagé à faire son retour en Coupe du Monde de la FIFA dès que possible.

“La fierté et l’amour que je ressens pour le port du maillot n’ont aucune explication. Si Dieu me donnait la possibilité de choisir un pays pour naître, ce serait le Brésil. Rien dans ma vie n’a été donné ou facile, j’ai toujours dû poursuivre mes rêves et mes objectifs. Ne souhaitant jamais le mal à personne mais aidant ceux qui en ont besoin. Aujourd’hui est devenu l’un des moments les plus difficiles de ma carrière… et encore une fois dans une coupe du monde. J’ai une blessure oui, c’est ennuyeux, ça va faire mal mais je suis sûr que j’aurai la chance de revenir car je ferai de mon mieux pour aider mon pays, mes coéquipiers et moi-même. Longtemps attendre que l’ennemi me renverse comme ça ? Jamais ! Je suis un enfant du dieu impossible et ma foi est sans fin”, a écrit Neymar sur Instagram.

Neymar s’est blessé à la cheville droite lors du match contre la Serbie et est sorti du terrain à la 80e minute. L’ancien attaquant de Barcelone a même été aperçu en larmes sur le banc du Brésil après avoir été remplacé. Il n’y a pas encore de mot officiel sur la gravité de la blessure, mais il est largement rapporté que les fans du Brésil peuvent s’attendre à voir Neymar dans le jeu 11 dans les KO.

Neymar est déjà devenu le joueur le plus fautif de cette édition de la Coupe du Monde de la FIFA avec neuf fautes commises à son encontre, alors qu’il n’a joué que 79 minutes.

Neymar a également été gravement blessé avant les demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA 2014. Le joueur de 30 ans a dû quitter le terrain après avoir été impitoyablement taclé par le Colombien Juan Zuniga lors du quart de finale.

L’attaquant Richarlison a marqué un doublé lors du premier match de la Coupe du monde pour marquer les trois points de son équipe contre la Serbie. Après avoir remporté le match d’ouverture, la Selecao affrontera la Suisse lundi au Stadium 974 de Doha.

