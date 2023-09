Neymar s’attaque au PSG et à la Ligue 1 avec une audacieuse revendication saoudienne

Neymar, ancien du Paris Saint-Germain, a été transféré cet été pour 90 millions d’euros à l’équipe saoudienne d’Al-Hilal en Pro League. Le Brésilien n’est que l’une des plus grandes stars de ce sport à travers le monde qui s’est installée au Moyen-Orient cette saison. Et voilà que Neymar a fait des commentaires concernant le PSG et la Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a apporté des modifications significatives à sa stratégie de transfert, ce qui a conduit au départ du Brésilien ainsi que de son copain et ancien collègue Lionel Messi. Alors que Neymar déménageait au Moyen-Orient, l’Argentin a décidé de rejoindre l’Inter Miami de la Major League Soccer.

Les actuels champions de Ligue 1 tentent de pimenter les choses sur le marché des transferts. Leur plan est désormais d’arrêter de recruter des joueurs de renom et de commencer à se concentrer plutôt sur le développement des talents chez eux et sur la réalisation d’échanges qui dureront.

Les gens voient la Ligue 1 comme une « ligue inférieure »

Pendant ce temps, il est de notoriété publique que la Ligue 1, qui a récemment été dominée par un seul club, a été la cible des blagues sur Internet à l’ère moderne. Beaucoup de gens la qualifient de « ligue des agriculteurs » en raison de son piètre positionnement par rapport aux autres grandes divisions européennes.

Cependant, lorsque les meilleurs joueurs du jeu ajoutent des commentaires critiques à la discussion, cela n’aide pas les efforts du championnat français pour se redéfinir comme une compétition d’élite. Ce fut en effet le cas de Neymar.

Que dit Neymar du PSG et de la Ligue 1 ?

Alors qu’il était avec l’équipe nationale brésilienne, le joueur de 31 ans a été interrogé sur la force relative de la Ligue 1 et de la Saudi Pro League. Il a alors répondu :

« Le football est le même là-bas. Je peux vous assurer que le football en Arabie Saoudite est pareil. Le ballon est rond et nous avons des poteaux de but. A mon avis, avec les noms qui ont déménagé en Arabie Saoudite, je ne serais pas surpris que la Saudi Pro League soit meilleure que la Ligue 1 française. Les entraînements sont intenses.

« J’ai soif de titres. Je veux gagner avec Al-Hilal. Pour moi, cela ne change rien et peu importe ce que disent les gens. On disait que la Ligue 1 était faible, mais c’est là que j’ai le plus souffert. Ce sera un championnat intéressant et je suis sûr que vous le regarderez.

« Je n’éprouverai aucune difficulté à m’adapter. Je ne parle pas arabe, mais après cinq, six ans en France, mon français était nul. Ce ne sera pas différent », a-t-il déclaré via RMC Sport.

Photo de : Imago