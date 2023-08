Neymar s’apprête à jouer en Inde alors que le Mumbai City FC fait match nul avec Al Hilal pour la Ligue des champions de l’AFC

La superstar brésilienne Neymar est prête à hypnotiser l’Inde après que son club Al Hilal ait été tiré au sort aux côtés du Mumbai City FC dans le groupe D de la Ligue des champions de l’AFC 2023-24. Mumbai aura également pour compagnie le FC Nassaji Mazandaran et le PFC Navbahor Namangan après le tirage au sort effectué jeudi par la Confédération asiatique de football (AFC) à Kuala Lumpur.

Mumbai City s’est qualifié pour la phase de groupes de la première compétition de clubs d’Asie pour la deuxième saison consécutive après avoir remporté le Bouclier de la Super League indienne 2022-23 et les barrages de club qui ont suivi contre le Jamshedpur FC.

Al Hilal SFC, quadruple vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC et finaliste au cours de quatre des six dernières saisons, présentera le plus gros test pour les Islanders ; ils ont récemment signé Neymar Jr, qui avait déjà remporté des tournois prestigieux comme l’UEFA Champions League et l’or aux Jeux olympiques de 2016.

Le FC Nassaji Mazandaran, vainqueur de la Coupe Hazfi iranienne 2021-22, et le PFC Navbahor Namangan, finaliste de la Super League d’Ouzbékistan 2022, feront leurs débuts en Ligue des champions de l’AFC.

Les matchs se joueront sur la base d’un tournoi à la ronde aller-retour, les vainqueurs de groupe et les trois meilleurs finalistes des cinq groupes de la zone ouest se qualifiant pour les huitièmes de finale. Le Mumbai City FC disputera ses matchs à domicile au Shree. Complexe sportif Shiv Chhatrapati à Pune.

L’équipe de Des Buckingham a réalisé une sortie impressionnante en Ligue des champions de l’AFC la saison dernière, enregistrant deux victoires contre les Irakiens d’Al Quwa Al Jawiya pour terminer le Groupe B à la deuxième place avec sept points. Mumbai City espère voir la même chose cette saison, avec l’avantage supplémentaire de jouer sur le sol indien.