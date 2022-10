Neymar risque une peine de prison pour corruption et escroquerie

La superstar brésilienne Neymar risque une peine de prison dans une affaire concernant son déménagement à Barcelone en 2013. La société d’investissement DIS affirme qu’on lui doit de l’argent parce que la valeur totale du joueur n’a pas été atteinte lors du transfert. Le procès commence le mois prochain.

DIS détenait 40% des droits de Neymar lorsqu’il a quitté Santos au Brésil pour le Barça.

L’un des jeunes joueurs les plus prisés de la planète, le club espagnol a acheté Neymar pour un montant d’environ 57 millions d’euros, rapporté par Reuters. Selon le Barça, la famille du joueur a reçu 40 millions d’euros et DIS et Santos se sont partagé les 17 millions d’euros restants (respectivement 40/60).

Cependant, DIS se plaint que d’autres clubs aient offert plus d’argent à Neymar. “Les droits de Neymar n’ont pas été vendus au plus offrant”, a déclaré l’avocat du DIS Paulo Nasser lors d’une conférence de presse jeudi. “Il y avait des clubs qui offraient jusqu’à 60 millions d’euros.”

Outre le joueur, les anciens présidents du Barca Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, l’ancien président de Santos Odilio Rodrigues, ainsi que les parents de Neymar sont tous cités comme accusés dans le procès.

Neymar risque une peine de prison en Espagne

S’il est reconnu coupable, Neymar encourt deux ans de prison et une amende de 9,7 millions de dollars. Les procureurs recherchent apparemment une peine de cinq ans de prison et une amende de 8,1 millions de dollars pour les anciens responsables du Barca.

Le cabinet d’avocats de Neymar, Baker McKenzie, a déclaré à Reuters qu’il contredirait. L’entreprise estime que les autorités espagnoles “n’ont pas compétence” pour poursuivre la famille Neymar. Cela découle du fait que le transfert a eu lieu au Brésil et a impliqué des Brésiliens.

Les poursuites sont également préoccupantes. Il y a un débat sur la question de savoir si le joueur peut choisir le club vers lequel il est transféré, indépendamment de l’argent. “Les règles de la libre concurrence ne fonctionnent pas puisque le transfert d’un club à un autre dépend du libre arbitre du joueur”, a déclaré à Reuters un porte-parole de Baker McKenzie.

« Le joueur n’est pas un service ou une marchandise. C’est une personne de son plein gré.

Neymar devra être présenté au tribunal lundi. Reste à savoir si le joueur du PSG doit rester pendant tout l’essai.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire