Neymar riposte après les critiques sur l’approbation de Bolsonaro

La superstar brésilienne du football, Neymar, a été forcée de reculer vendredi après de vives critiques sur son soutien public au président d’extrême droite Jair Bolsonaro quelques jours avant une élection profondément polarisée.

Jeudi, le footballeur de 30 ans a publié une vidéo sur TikTok – où il compte plus de huit millions de followers – de lui-même en train de sauter sur une chanson de campagne pro-Bolsonaro, un grand sourire sur le visage.

Il a utilisé ses doigts pour faire clignoter le numéro 22 – le numéro de candidat de Bolsonaro dans son affrontement électoral contre l’ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui est en tête dans les sondages.

“Votez, votez et appuyez sur ‘confirmer’ pour 22, c’est Bolsonaro”, dit la chanson, une référence aux machines à voter électroniques du Brésil – qui, selon le président, sans preuves, sont en proie à la fraude.

Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem um opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entendre ‍♂️ — Neymar Jr (@neymarjr) 30 septembre 2022

Bolsonaro n’a pas perdu de temps pour retweeter le sceau d’approbation de Neymar.

Mais de nombreux autres utilisateurs de médias sociaux ont exprimé leur indignation face à Neymar utilisant ainsi son pouvoir de star.

Il compte près de 180 millions de followers sur Instagram et 58 millions sur Twitter.

Parmi ses détracteurs figurait l’ancien attaquant brésilien Walter Casagrande, qui a écrit dans une chronique pour UOL Esporte que Neymar avait « révélé toute son incohérence… et son manque de conscience sociale ».

Il a reproché à Neymar, qui s’était précédemment prononcé en faveur de la cause antiraciste, d’avoir apporté son soutien au “candidat le plus préjugé de l’histoire politique brésilienne, qui a fait des déclarations homophobes, sexistes et notoirement racistes”.

Neymar a riposté sur Twitter vendredi : “Ils parlent de démocratie et de beaucoup de choses, mais quand quelqu’un a une opinion différente, il est attaqué par ceux-là mêmes qui parlent de démocratie.”

Son tweet s’est terminé par des émoticônes riant et haussant les épaules.

Les partisans de Bolsonaro ont adopté le maillot jaune et vert de l’équipe nationale du Brésil comme symbole de soutien au président, aux côtés du drapeau brésilien.

Neymar et Bolsonaro parlent tous deux de leur christianisme.

