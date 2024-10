Neymar revient d’une blessure au LCA après plus d’un an d’absence

CNN

La star du football brésilien Neymar a fait son retour sur le terrain plus d’un an après s’être rompu le ligament croisé antérieur (LCA) et le ménisque du genou gauche, jouant 20 minutes pour Al-Hilal lundi.

Le joueur de 32 ans a été introduit comme remplaçant à la 77e minute de la victoire 5-4 de l’équipe en Ligue des champions de l’AFC Elite contre Al Ain lundi.

Neymar a rejoint l’équipe saoudienne en provenance du Paris Saint-Germain en août 2023 dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 90 millions d’euros (97,6 millions de dollars), mais n’a joué que cinq fois pour le club avant le 17 octobre 2023, date à laquelle il a quitté en larmes un match de qualification pour la Coupe du monde entre le Brésil et l’Uruguay, après s’être blessé suite à un défi de Nicolás de la Cruz. Il a été opéré en novembre.

« Je suis tellement heureux, » dit le Brésilien au service des médias d’Al-Hilal après son retour lundi. « Je suis de retour! Je suis de retour! »

Le retour du Brésilien a été célébré sur les réseaux sociaux. « Cela fait plus de 12 mois qu’il est loin des terrains, avec une envie incommensurable de retourner faire ce qu’il aime le plus », a déclaré son ancien club. Santos a écrit sur Xanciennement connu sous le nom de Twitter.

« Neymar n’est pas qu’une star. Ce n’est pas seulement un génie. Neymar est synonyme de joie dans le football. Son retour fait le bonheur de millions de fans à travers le monde. Et lorsqu’il s’agit de supporters, la nation Santos a un sentiment incomparable. Un lien plus que spécial avec le meilleur joueur brésilien de ces dernières années.

L’ailier portugais Rafael Leão s’est également réjoui de cette nouvelle, écrivant sur son Instagram Histoires : « Le football est de retour. »

Neymar, qui est le meilleur buteur masculin de tous les temps au Brésil, a raté la Copa América aux États-Unis cet été, au cours de laquelle son pays a été battu aux tirs au but par l’Uruguay en quarts de finale.

Actuellement quatrième au classement de la CONMEBOL, le Sélection espère l’avoir disponible pour ses éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Venezuela et l’Uruguay en novembre.

Même s’il peut continuer à jouer pour Al-Hilal en compétition continentale, le Brésilien ne peut pas jouer dans la Saudi Pro League avant janvier, car les équipes ont une limite sur le nombre de joueurs étrangers qu’elles peuvent inclure dans leurs équipes, et les inscriptions sont actuellement fermées.

Son contrat avec Al-Hilal, qui est en tête du championnat avec sept victoires, expire en juin 2025.