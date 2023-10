Neymar reste le « joueur principal » du Brésil malgré les critiques – Rodrygo

L’attaquant du Real Madrid Rodrygo Goes a défendu son coéquipier international Neymar Le maintien de la star d’Al Hilal reste « l’acteur principal » du Brésil.

Neymar a été touché par un sac de pop-corn lancé depuis les tribunes par des supporters après le match nul 1-1 à domicile contre le Venezuela jeudi, un incident que l’entraîneur brésilien Fernando Diniz a condamné.

Les supporters brésiliens étaient frustrés du résultat et Neymar – le talisman du pays depuis si longtemps – a subi le poids de ces critiques.

« Ça ne change rien s’il [Neymar] qu’il ait 31 ans ou pas, il continue avec la même qualité que toujours », a déclaré Rodrygo.

Neymar Jr. a inscrit quatre buts lors de ses cinq derniers matchs contre le Brésil. Pedro Vilela/Getty Images

« Il reste notre joueur principal. Bien sûr, lorsque nous perdons ou faisons match nul, la responsabilité sera plus grande sur lui, mais lorsque nous gagnons, il devient clair qu’il est notre meilleur joueur et nous dépendons beaucoup de lui. »

Contre le Venezuela, Neymar s’installe Gabriel Magalhaes pour le but du Brésil, mais il a réalisé un record de 18 passes mal placées et a raté plusieurs occasions.

Rodrygo, 22 ans, n’a eu que des éloges à l’égard de Neymar, qui a dépassé Pelé le mois dernier pour devenir le meilleur buteur masculin de tous les temps au Brésil avec 79 buts en 125 sélections internationales.

« Il est très important sur le terrain et en dehors aussi », a déclaré Rodrygo à propos de l’ancien attaquant du PSG et de Barcelone.

« Même s’ils disent toujours du mal de lui, les gens qui vivent près de lui savent qu’il est totalement différent de l’image que certaines personnes ont de lui.

« Et parce que je l’ai comme idole, je suis souvent triste de voir certains commentaires, d’entendre les choses que disent les gens parce qu’il m’aide beaucoup.

« Il me parle toujours. Parfois, je suis dans mon club, il est là [Saudi] Arabia et il m’envoie un message, il me dit quelque chose de positif. Alors qu’en dehors du terrain [advice] nous influence beaucoup et nous aide beaucoup sur le terrain. »

Neymar, quant à lui, comprend la frustration des supporters brésiliens mais a été bouleversé par l’incident du pop-corn de jeudi.

« C’est triste, c’est évidemment très triste », a déclaré Neymar. « Je condamne ce genre d’attitude, il n’est pas nécessaire de le faire, c’est très mauvais pour le football et pour les êtres humains. Je ne viens pas ici en vacances, encore moins pour me promener, je suis venu pour faire ce que je ce que j’aime le plus, c’est jouer au football et défendre mon pays.

« Évidemment, nous faisons de notre mieux, donnons le meilleur de nous-mêmes, et souvent le résultat n’arrive pas, et ce n’est pas ce que les fans attendent. »

Le résultat de jeudi place le Brésil au deuxième rang de son groupe de qualification sud-américain composé de 10 équipes, avec sept points en trois matches, à deux points de l’Argentine, tenante de la Coupe du monde.

Neymar et le Brésil sont de retour en action mardi lors d’un autre match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Uruguay à Montevideo.