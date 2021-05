Neymar reste le grand espoir du Brésil de mettre fin à la sécheresse de la Coupe du monde alors que la Selecao se prépare pour les qualifications, la Copa America

Neymar reste le point focal de l’équipe nationale du Brésil. Michael Reaves / Getty Images

Peu d’équipes nationales sud-américaines sont en action depuis novembre et la plupart n’ont disputé que quatre matches au cours des 18 derniers mois. Après la famine vient la fête. À partir de juin, il y a la perspective de 21 matchs sur une période de 10 mois, en supposant que tout se passe comme prévu.

Et si l’inactivité est une source d’inquiétude pour l’entraîneur brésilien Tite, il en va de même pour l’activité prévue pour son équipe en juin et juillet: la Copa America, co-organisée par l’Argentine et la Colombie. Le Brésil est basé dans ce dernier et lance sa campagne dans un mois. C’est, bien entendu, si la situation en Colombie le permet.

Le pays a éclaté dans la violence, la police nationale affronte les manifestants depuis deux semaines, et le pari d’aller de l’avant avec des matchs de clubs internationaux dans le pays s’est clairement retourné contre lui. Il y a eu de violentes manifestations autour et en dehors de trois matchs de la Copa Libertadores cette semaine, avec de fréquentes interruptions parce que des gaz lacrymogènes soufflaient sur le terrain. Tite s’est déclaré inquiet de ce qui se passait. Il doit y avoir des doutes sur la Copa, mais pas sur les deux prochaines manches de qualification pour la Coupe du monde.

Le Brésil accueillera l’Équateur le 4 juin et se rendra au Paraguay le 8 juin dans des qualifications qui ont été reportées – à l’origine, ces dates étaient libres pour les matchs de préparation de la Copa. Maintenant, même si la Copa se poursuit, l’échauffement est devenu plus important. La priorité est de se qualifier pour la Coupe du monde à la fin de l’année prochaine.

Tite a précisé que l’équipe qu’il a annoncée à Rio de Janeiro vendredi matin est exclusivement réservée aux deux éliminatoires de la Coupe du monde. L’équipe de la Copa a besoin d’une autre réflexion et a le mal de tête que le championnat brésilien ne ferme pas, de sorte que tous les joueurs à domicile seront expulsés de plus d’un mois de matchs. Être entraîneur du Brésil est difficile, constamment entouré de telles considérations politiques.

Mais avec les yeux rivés sur le prix du Qatar 2022, le Brésil a pris un bon départ en remportant les quatre éliminatoires de l’année dernière. Cela explique pourquoi l’effectif a peu changé, avec neuf joueurs anglais, quatre chacun du Brésil et d’Espagne, trois de France et deux chacun d’Italie et du Portugal.

Il n’y a qu’un seul véritable nouveau venu – le défenseur central et récent signature de Benfica, Lucas Verissimo – et il y a des rappels pour le duo d’arrière latéral Daniel Alves, blessé la dernière fois, et Alecsandro à la place d’Alex Telles de Manchester United. La plus grande surprise est peut-être le rappel de l’un des coéquipiers de Telles, le milieu de terrain Fred.

Le spécialiste brésilien de la préparation physique a souligné les données que Fred produisait – terrain couvert pendant les matchs et terrain couvert à grande vitesse – pour conclure que ses qualités sont importantes. Tite a souligné que le milieu de terrain d’Aston Villa Douglas Luiz est suspendu pour le premier match, et Fred est venu se mettre à couvert à ce poste. C’est une question importante. Douglas Luiz a maintenu le côté gauche du milieu de terrain, où la Belgique a fait tant de dégâts lors du quart de finale fatidique de la Coupe du monde 2018, permettant à l’arrière gauche Renan Lodi d’avancer et de libérer Neymar. Décrit par l’entraîneur comme « à la fois arc et flèche, constructeur et buteur », Neymar reste le grand espoir que l’attente de 20 ans pour la victoire numéro six de la Coupe du monde puisse prendre fin au Qatar.

L’évolution la plus intéressante pour le public local est le rappel de l’attaquant Gabriel Barbosa. Il a été en forme pour une équipe Flamengo scintillante, mais peut-il passer à un niveau supérieur? C’est une question intrigante. Il n’a pas été à la hauteur des attentes en Europe, ou il y a cinq ans dans la Copa America Centenario, et n’a fait aucune impression sur la défense de Liverpool lors de la finale de la Coupe du monde des clubs 2019. Mais il est mobile, talentueux et polyvalent, et à 24 ans, il est bien trop jeune pour être écarté.

Avec autant de jeux à venir, sa chance est maintenant.