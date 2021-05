La star de FOOTIE Neymar a rendu hommage à son copain MC Kevin lors de la finale de la Coupe de France hier soir après que le chanteur brésilien soit tombé à mort d’un balcon d’hôtel.

MC Kevin est décédé après avoir prétendument tenté de se cacher de sa femme sur un balcon à la suite d’un trio avec un mannequin.

Neymar a rendu hommage à son ami MC Kevin lors du match de football d’hier soir Crédit: AFP

Kevin est décédé dans le quartier balnéaire de Rio de Janeiro le 16 mai Crédit: Newsflash

Neymar a rendu hommage à son ami sur sa page Instagram

Après la finale de la Coupe de France d’hier soir, Neymar a posé avec un t-shirt sur lequel était imprimée une photo du MC Kevin alors qu’il était accroupi à côté du trophée.

Le joueur du PSG a rendu hommage à son ami sur sa page Instagram, en écrivant dans son portugais natal: « Le garçon qui a charmé le quartier ».

MC Kevin serait décédé après avoir sauté par la fenêtre d’un hôtel alors qu’il tentait de s’échapper en se faisant prendre pour une liaison.

Le DJ, de son vrai nom Kevin Nascimento Bueno, a sauté d’un balcon au cinquième étage d’un hôtel de Rio et est décédé plus tard à l’hôpital des suites de ses blessures.

Selon un média local, le jeune homme de 23 ans tentait de sauter dans la piscine mais a mal évalué la distance et a heurté le sol au bord de l’eau.

Aujourd’hui, un témoignage a révélé que le mannequin Bianca Domingues, 26 ans, avait rencontré le chanteur brésilien de 23 ans et son copain Victor Fontenelle pour une soirée sexuelle et alcoolisée le soir de sa mort.

L’information, obtenue par DailMail.com, affirme que Fontenelle a demandé à Domingues si elle aurait payé des relations sexuelles avec Kevin mais que cela devrait être un secret de sa femme, Deolane Bezerra.

Victor Fontenelle en photo (à gauche) avec MC Kevin Crédit: Twitter

Bianca Domingues, 26 ans, dit qu’on lui a demandé d’avoir des relations sexuelles avec MC Kevin, de son vrai nom Kevin Nascimento Bueno

Kevin et Deolane, criminaliste, se sont mariés deux semaines seulement avant sa mort.

Domingues a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait entendu Kevin dire qu’il allait lui faire un « petit cadeau » et avait suivi les deux hommes dans la chambre 502 de l’hôtel Barra Brisa.

Elle a déclaré qu’au départ, elle avait refusé d’avoir des relations sexuelles avec Fontenelle, mais avait décidé de leur facturer 1000 dollars brésiliens chacun – qui ont été transférés sur son compte bancaire une fois l’acte accompli.

La mannequin de 26 ans a déclaré qu’elle avait d’abord eu des relations sexuelles avec Fontanelle.

L’ami de Kevin, Jhonatas da Cruz, 26 ans, qui séjournait également à l’hôtel, a déclaré aux flics qu’il s’était rendu dans la chambre pour donner un préservatif à Fontanelle.

Avocate en droit pénal, Deolane Bezerra, 33 ans, disant au revoir à son mari

Cependant, à son arrivée, Fontanelle avait déjà des relations sexuelles avec Domingues, il est donc parti, puis est revenu dans la chambre plus tard et a exprimé son intérêt à coucher également avec Domingues.

Après avoir été rejeté, da Cruz a déclaré à la police qu’il s’était rendu aux toilettes, avait claqué la porte et s’était caché derrière un rideau.

Domingues a déclaré qu’elle avait dit à Kevin: « Je ne ferais rien s’il ne partait pas. »

Kevin a expulsé da Cruz de la pièce, qui est ensuite descendu dans la zone du kiosque et a été informé par l’agent de sécurité de Kevin que sa femme Bezerra, qui séjournait également à l’hôtel, cherchait Kevin.

Fontanelle a également reçu un message WhatsApp de l’agent de sécurité et a dit à Kevin qu’ils devaient quitter la pièce pour ne pas être découvert par sa femme.

Ils ont décidé de continuer à avoir des relations sexuelles.

Une fois la séance terminée, Fontanelle a dit aux flics qu’il était allé se nettoyer, puis avait repéré Kevin suspendu au balcon alors qu’il s’accrochait à la rampe pour tenter de s’abaisser dans une suite d’hôtel au quatrième étage.

L’une des dernières histoires Instagram de MC Kevin Crédit: Newsflash

Des camions de pompiers ont été appelés sur les lieux dimanche soir après sa chute du balcon d’un hôtel Crédit: Newsflash

C’est alors qu’il a chuté jusqu’à sa mort.

Domingues a crié pour que quelqu’un appelle une ambulance tandis que Fontanelle a couru au bord de la piscine pour voir Kevin.

L’agent de sécurité de Kevin a ordonné à Domingues de quitter l’hôtel et de retourner à son hôtel.

Après sa mort, sa femme Deolane a posté une photo du couple en train de s’embrasser lors de leur mariage sur Instagram Stories, qu’elle a légendée: « Vous êtes et serez toujours l’amour de ma vie, le plus bel amour que j’ai eu, l’homme qui a aimé et m’a le plus admiré!

«Va avec Dieu, mon garçon, je t’aimerai toujours!»

Connu professionnellement sous le nom de Kevin, le chanteur populaire de Sao Paulo avait amassé 8,6 millions d’abonnés sur Instagram.

Il avait également accumulé des millions de vues sur YouTube avec 1,8 million d’auditeurs mensuels enregistrés supplémentaires sur Spotify.

Il était connu pour son genre de musique funk paulista, qui comprenait souvent des paroles sur les voitures, les motos, l’alcool et les femmes.

Cependant, il avait déjà fait l’objet d’un certain nombre d’accusations de police, qui comprenaient des images de lui jurant agressivement contre la police plus tôt cette année.

Il a également été arrêté dans un hôtel de la ville de Belo Horizonte pour usage de drogue en 2019 et a été dénoncé par ses voisins pour avoir enfreint les restrictions du COVID-19 l’année dernière.

L’enquête sur la mort de Kevin se poursuit.