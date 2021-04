Neymar a finalement sauté du bus de combat et s’est plongé dans Fortnite, alors que l’attaquant du Paris Saint-Germain et du Brésil devient le premier athlète jouable du jeu vidéo à succès mondial du chapitre 2 de la saison 6.

Le joueur de 29 ans est officiellement entré dans Battle Royale, le gagnant remporte tout, avec les joueurs capables de jouer à la dernière édition du titre Epic Games tout en portant un costume numérique (connu sous le nom de « skin ») spécialement conçu pour l’ancien Barcelone. superstar.

L’introduction de Neymar, annoncée pour la première fois le mois dernier dans le cadre du lancement de la saison 6 du jeu « Primal », marquera la première fois dans l’histoire du jeu qu’un athlète a été entièrement dessiné numériquement.

Neymar est prêt pour l’action en tant que premier athlète jouable de Fortnite. Jeux épiques

Fortnite a déjà publié des uniformes de clubs du monde entier lors d’une activation distincte, y compris les géants européens Juventus, Inter Milan et Manchester City et de nombreux autres clubs dans le monde.

«C’est le type de partenariat sur lequel nous travaillons depuis un certain temps», a déclaré Nate Nanzer, responsable des partenariats mondiaux d’Epic, à ESPN lors d’un appel Zoom le mois dernier. « C’était [a] super effort de collaboration avec Neymar et son équipe.

« Si vous connaissez Neymar du tout, vous savez que c’est un grand joueur. Le jeu est une grande partie de sa vie quand il n’est pas sur le terrain de football. C’est une façon vraiment authentique de l’amener dans le jeu. Nous voulions nous assurer que nous créer quelque chose pour lequel Neymar se sent bien et qui, selon nous, sera vraiment attrayant pour nos joueurs.

« Nous avons passé beaucoup de temps avec Neymar et son équipe à collaborer sur le plan marketing et sur la façon dont nous voulons donner vie à cela. »

L’introduction de Neymar à Fortnite comprend un écran de chargement personnalisé. Jeux épiques

Neymar rejoint les goûts de Deadpool, Iron Man, The Mandalorian, Batman, Marshmello, Ninja, John Wick et de nombreux autres croisements de musiciens, ligues et marques populaires qui sont devenus jouables dans Fortnite. Nanzer a déclaré qu’il y en aurait d’autres à venir sur ce front. Des émotes populaires, telles que l’emblématique célébration des buts de Pelé, ont également été intégrées au jeu et cela continuera certainement, avec d’autres annonces à venir.

Le sport en général – et le football en particulier – est un domaine que Fortnite a ciblé pour la croissance cette année, car son attrait mondial correspond à la base d’utilisateurs mondiale du jeu. En mai 2020, Fortnite avait rassemblé 350 millions de joueurs dans le monde. Nanzer a déclaré que non seulement les joueurs seront au centre des préoccupations, mais aussi les grands événements de football dans les années à venir.

Il a déclaré: « Si vous regardez l’avenir, vous savez que le calendrier mondial du football est assez juteux pour les prochaines années, n’est-ce pas? Nous avons le Championnat d’Europe cet été. Vous avez la Coupe du Monde de la FIFA en 2022. Vous avez le Mondial féminin. Coupe en 23, les Jeux olympiques de Paris en 24, le tout culminant en 26 avec la Coupe du monde en Amérique du Nord. [It is] ça va être extrêmement excitant d’avoir la Coupe du monde de retour sur notre sol ici. Alors je pense que vous savez.

« [We will] regarder certainement pour avoir de futures activations autour du football autour de beaucoup de ces événements de tentpole que nous aurons dans les années à venir. «

La « peau » Fortnite de Neymar est livrée avec de nombreux détails personnalisés. Jeux épiques

Nanzer a déclaré que les collaborations de football à Fortnite, jusqu’à présent, telles que les options de maillot pour les utilisateurs, ont été « vraiment réussies » et il a également souligné des événements tels que FaZe Clan et Manchester City organisent des tournois autour de l’activation comme des histoires de réussite que les fans peuvent s’attendre à voir davantage à l’avenir.

Alors, comment Fortnite choisit-il avec quels athlètes, football ou autre, collaborer? Nanzer dit que la clé est l’authenticité.

« Ce n’est pas le genre de partenariats qui résultent, vous savez, d’une sollicitation par e-mail », a-t-il déclaré. « Nous construisons une relation au fil du temps. Nous avons une idée de qui vous connaissez les athlètes qui sont dans notre univers, qui sont des fans du jeu ou des joueurs du jeu, et vous savez, en quelque sorte cultiver ces relations au fil du temps.

« Je pense que pour nous, il est vraiment important que les activations que nous faisons dans le jeu soient authentiques à la fois pour notre jeu mais aussi pour les marques de nos partenaires et cela se manifeste d’une manière où vous savez comme, ‘Oh, ouais, bien sûr Travis Scott’s dans Fortnite, « comme s’il jouait à Fortnite sur Twitch avec Ninja et Drake à l’époque. C’est naturel. Cela ne semble pas forcé ou inauthentique que cela. »

Les saisons fortnites durent généralement environ trois mois. Le chapitre 6 de la saison 2 a été lancé le 16 mars, ce qui signifie qu’il devrait durer jusqu’à la mi-juin.