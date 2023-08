Neymar quitte le PSG pour signer avec Al-Hilal en Arabie Saoudite

L’attaquant brésilien Neymar a signé pour l’équipe saoudienne d’Al-Hilal après six saisons avec le Paris Saint-Germain, champion de France, ont annoncé mardi les clubs, rejoignant Cristiano Ronaldo et Karim Benzema en tant que dernier grand nom attiré dans l’État du Golfe riche en pétrole. Neymar, 31 ans, a marqué 118 buts en 173 matches pour le PSG en six saisons marquées par les blessures. Il a remporté cinq titres de Ligue 1 et trois Coupes de France, mais était du côté des perdants alors que le PSG était battu par le Bayern Munich lors de la finale de la Ligue des champions 2020.

« Je suis ici en Arabie saoudite, je suis Hilali », a déclaré Neymar dans une vidéo publiée sur les comptes de médias sociaux d’Al Hilal.

« Il est toujours difficile de dire au revoir à un joueur incroyable comme Neymar, l’un des meilleurs joueurs du monde », a déclaré le président du PSG Nasser Al-Khelaifi dans un communiqué des champions de France.

« Je n’oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain, et ce qu’il a apporté à notre club et à notre projet au cours des six dernières années. Nous avons passé un grand moment et Neymar restera toujours une grande partie de notre histoire. » il ajouta.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)