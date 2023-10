Neymar quitte le match contre le Brésil en raison d’une blessure au genou gauche.

Neymar était en larmes lorsqu’il a quitté le terrain en raison d’une blessure au genou à la fin de la première mi-temps de la défaite 2-0 du Brésil en qualifications pour la Coupe du monde contre l’Uruguay mardi, et a ensuite été vu quitter le stade avec des béquilles.

L’attaquant de 31 ans a trébuché et est tombé lors d’une course à la 44e minute au stade Centenario et a été immédiatement entouré par les joueurs des deux équipes alors qu’il tenait son genou gauche.

Neymar a été transporté sur une civière alors qu’il tenait ses mains devant son visage, tandis que son coéquipier Richarlison est venu le remplacer.

L’équipe médicale brésilienne n’avait aucune mise à jour immédiate sur l’état de Neymar à la mi-temps, mais le médecin de l’équipe, Rodrigo Lasmar, a déclaré après le match que le joueur vedette avait déjà subi des tests et que d’autres seraient effectués mercredi.

« Ces 24 heures seront importantes pour voir comment le genou réagira, comment sera le gonflement », a déclaré Lasmar. « Des tests d’imagerie qui définiront un diagnostic définitif. Il est trop tôt pour le dire [if it’s a ligament injury]. Attendons sereinement les examens, évaluons sereinement, et dès que nous aurons une définition nous vous la ferons savoir. »

Neymar n’a pas parlé aux journalistes à Montevideo. Après avoir quitté le stade, il a posté sur Instagram que « Dieu sait tout ».

« Tout l’honneur et toute la gloire seront toujours à vous, mon Seigneur. Quoi qu’il en soit, j’ai la foi », a-t-il déclaré dans son message.

Darwin Nunez a marqué le premier match pour l’Uruguay et Nicolás de la Cruz a marqué le deuxième pour l’équipe de Marcelo Bielsa dans un match qui a vu le Brésil perdre des points pour le deuxième match consécutif. Il a subi sa première défaite en 37 matches de qualification pour la Coupe du monde.

Neymar, qui joue pour Al Hilal de la Saudi Pro League, a été critiqué par les supporters avant les qualifications pour la Coupe du monde en raison de sa performance médiocre lors du match nul 1-1 de jeudi contre le Venezuela.

« Espérons qu’il n’y ait rien de grave », a déclaré le capitaine brésilien Casemiro à la télévision Globo. « C’est un joueur important pour nous, nous l’aimons beaucoup. Il souffre beaucoup de blessures et quand il commence à accélérer, il se blesse à nouveau. »

Neymar a fait ses débuts en équipe nationale en 2010 et compte 79 buts en 128 matches avec le Brésil, mais il a souffert de blessures en club et en pays ces dernières années. Il a raté plusieurs mois au cours de chacune des deux dernières saisons en raison de différentes blessures à la cheville et a raté deux matches de Coupe du monde au Qatar après avoir perdu lors du premier match du Brésil contre la Serbie.

Des informations provenant de Reuters et de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.