Neymar quitte le match contre le Brésil en larmes, apparemment blessé au genou gauche.

Neymar était en larmes en quittant le terrain avec une blessure apparente au genou à la fin de la première mi-temps du match de qualification du Brésil pour la Coupe du monde contre l’Uruguay mardi.

L’attaquant de 31 ans a trébuché et est tombé lors d’une course à la 44e minute au stade Centenario et a été immédiatement entouré par les joueurs des deux équipes alors qu’il tenait son genou gauche.

Neymar a été transporté sur une civière, les deux mains sur le visage. Richarlison est venu le remplacer.

L’équipe médicale brésilienne n’avait aucune mise à jour immédiate sur l’état de Neymar.

Neymar, qui joue pour Al Hilal de la Saudi Pro League, a été critiqué par les supporters avant les qualifications pour la Coupe du monde en raison de sa performance médiocre lors du match nul 1-1 de jeudi entre le Brésil et le Venezuela.

Neymar a fait ses débuts en équipe nationale en 2010 et compte 79 buts en 128 apparitions pour le Brésil.

Reportage de l’Associated Press.