Neymar, qui bat tous les records, montre qu’il peut encore le faire pour le Brésil

Si la soirée d’ouverture jeudi des éliminatoires de la Coupe du Monde en Amérique du Sud a posé la question de savoir combien de temps l’Argentine pourra compter sur Lionel Messi, le tour s’est terminé vendredi avec Neymar déclarant fermement qu’il restait un joueur d’élite en droit de rêver d’un élan final. pour la gloire en 2026.

Neymar a écopé d’un penalty précoce et a écopé d’un carton jaune, mais il a été au cœur de presque tout ce que le Brésil a produit lors d’une belle victoire 5-1 à domicile contre la Bolivie. Il était à la fois arc et flèche, effectuant le jeu depuis sa position derrière les trois premiers et constituant une menace pour le but. À deux reprises, il a balayé des ballons joués depuis la droite, et ses deux buts le placent au-dessus de Pelé en tant que meilleur buteur de tous les temps du Brésil – ce qui semblera un sacrilège pour certains, mais souligne sûrement le fait qu’il est un talent remarquable.

Neymar fait la fête après avoir marqué contre la Bolivie. CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images

Certains auraient pu y voir le moment où l’attaque de l’équipe ne serait plus construite autour de Neymar, qui a rejoint la Saudi Pro League pour jouer pour Al Hilal. L’ascension de Vinícius Júnior semble confirmer ce point de vue. Mais la star du Real Madrid étant absente en raison d’une blessure, Neymar a profité de l’occasion pour souligner que les rumeurs sur sa disparition avaient été grandement exagérées.

Il est vrai que les défis sont plus difficiles que chez la Bolivie, qui est sur le papier le plus facile des 18 tours de cette campagne de qualification. La Bolivie a été la première équipe à battre le Brésil lors des qualifications pour la Coupe du monde et l’a battu plus de fois que tout autre adversaire. Mais toujours chez moi, à l’extrême altitude de La Paz. A l’extérieur, surtout dans la chaleur tropicale de Belem — où il faisait si chaud qu’il fallait prendre des pauses pour boire un verre dans les deux mi-temps — ils n’ont jamais eu la moindre chance.

Sous la direction de l’entraîneur Gustavo Costas, la Bolivie a obtenu des résultats encourageants lors des matches amicaux de préparation. Mais l’entraîneur s’est plaint des difficultés de son équipe à conserver le ballon, avec pour conséquence de ne jamais pouvoir se reposer. Ce fut un défaut fatal face à une équipe brésilienne affamée qui disputait son premier match sous la direction du nouvel entraîneur Fernando Diniz.

Soi-disant gardant le siège au chaud jusqu’à l’arrivée de Carlo Ancelotti au milieu de l’année prochaine, Diniz pourrait s’amuser contre la Bolivie avec de meilleures ressources à sa disposition qu’il n’en a jamais eu dans sa carrière d’entraîneur. Il cherche constamment à créer des surcharges, en amenant une grande partie de l’équipe sur une moitié du terrain, puis en déplaçant le jeu vers l’autre flanc. Et avec Neymar pour faire le changement et des joueurs du calibre de Rodrygo et Raphinha, la Bolivie a été déchirée à maintes reprises.

Les ailiers ont marqué les trois premiers, Raphinha tirant de chaque côté d’un doublé de Rodrygo. Et puis, à sa grande joie, Neymar a ajouté les deux derniers. La seule note négative de l’attaque brésilienne est revenue à l’avant-centre Richarlison, qui semble manquer de forme, de confiance et de chance. Le gardien Guillermo Viscarra a réalisé un bel arrêt pour bloquer une de ses têtes, et par la suite, ses tentatives pour figurer sur la feuille de match étaient de plus en plus désespérées. L’homme de Tottenham a fait une triste silhouette sur le banc après son retrait.

Neymar reçoit un hommage de la Fédération brésilienne pour avoir battu le record de buts de Pelé. Pedro Vilela/Getty Images

Et il y a des raisons de s’inquiéter de la manière dont le Brésil a réagi à un changement offensif de la Bolivie. Pendant une grande partie du match, le seul souci du gardien Éderson avait été une passe en retrait de Marquinhos qu’il avait mal contrôlée en corner. Mais au cours des 20 dernières minutes, la Bolivie a retiré son avant-centre. Marcelo Moreno et je l’ai jeté sur le plus mobile Victor Abrego. et le rythme du nouveau venu posait des problèmes. Abrego a réussi à se glisser dans l’espace derrière le défenseur d’Arsenal Gabriel, faisant ses débuts au Brésil, et a marqué d’un tir merveilleusement frappé au premier poteau. Les équipes de Diniz sont parfois accusées de se laisser défensivement ouvertes, et il sera intéressant de voir si des adversaires plus forts pourront en profiter.

À la différence de buts, le Brésil est donc en tête du classement à la fin du premier tour, suivi par l’Uruguay, qui a battu le Chili 3-1 à Montevideo.

Il s’agissait d’une rencontre du nouvel entraîneur de l’Uruguay, Marcelo Bielsa, avec son ancien père et assistant, Eduardo Berizzo. Pour tenter d’empêcher l’Uruguay de prendre de l’élan grâce à ses arrières latéraux offensifs, Berizzo a placé ses attaquants à l’écart. Mais une fois que Manuel Ugarte a remporté le milieu de terrain pour les Uruguayens, ils ont pu se frayer un chemin avec succès. Darwin Núñez a bien mené la ligne offensive, soit en dépassant le dernier défenseur, soit en utilisant ses compétences dos au but pour amener les autres dans le match, et les milieux offensifs uruguayens se sont déchaînés. Nico de La Cruz a marqué deux fois et Federico Valverde une fois alors qu’ils constituaient une avance de trois buts, Arturo Vidal donnant une certaine consolation au Chili.

Il ne reste plus beaucoup de temps pour les excès de joie ou de désespoir, maintenant que le premier tour est terminé – le deuxième tour aura lieu mardi.