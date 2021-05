Neymar prolonge son contrat avec le PSG jusqu’à la saison 2024-25

Neymar a signé une prolongation de contrat qui le verra rester à Paris Saint Germain jusqu’à la fin de la saison 2024-2025, ont annoncé samedi les champions de France en titre. Le Brésilien a remporté trois titres de Ligue 1 avec le PSG depuis son arrivée en 2017 de Barcelone pour 222 millions d’euros (270 millions de dollars) dans ce qui reste le transfert le plus cher de l’histoire. « Je suis vraiment ravi de continuer mon aventure au Paris Saint-Germain », a déclaré le joueur de 29 ans dans un communiqué du club après avoir signé une prolongation de contrat jusqu’au 20 juin 2025. « Je suis très heureux à Paris, et fier faire partie de cette équipe, travailler avec ces joueurs, un grand entraîneur et faire partie de l’histoire de ce club. «

L’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a déclaré lors d’une conférence de presse: « Tout le monde dans la famille PSG est heureux qu’un joueur du talent de Neymar ait prolongé son contrat. »

Neymar a également remporté deux Coupes de France avec le PSG, mais l’honneur majeur qu’il a été acheté par le club qatari pour gagner, la Ligue des champions, continue de se révéler insaisissable.

Il a aidé le PSG à atteindre la finale de la Ligue des champions la saison dernière où il a été battu par le Bayern Munich, mais les chances du club d’atteindre à nouveau la finale ont été écrasées par Manchester City mardi – et Neymar a été inefficace lors de la défaite 2-0 en demi-finale retour. En Angleterre.

Il y a souvent eu des spéculations en Espagne sur le fait que Barcelone voulait le signer de nouveau, mais la décision de Neymar de prolonger son contrat dans la capitale française n’est pas une surprise car il a semblé de plus en plus installé au PSG ces derniers mois.

Lionel Messi a déclaré en septembre 2019 qu’il aurait «aimé» Neymar à revenir au club.

«J’aurais aimé que Neymar vienne. Je ne sais pas si le Barça a tout fait pour le ramener mais c’est vrai que négocier avec le PSG n’est pas facile », avait-il déclaré à l’époque.

Le PSG va maintenant se concentrer sur la persuasion de l’attaquant Kylian Mbappe de rester au club.

L’attaquant français vainqueur de la Coupe du monde est convoité par une foule des meilleurs clubs européens.

