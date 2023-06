Neymar présente des excuses publiques à sa petite amie enceinte après des rapports d’infidélité

Le footballeur brésilien Neymar n’est jamais loin de faire la une des journaux, que ce soit sur le terrain ou en dehors.

La superstar du PSG a choqué le monde en utilisant sa poignée Instagram pour publier des excuses à sa petite amie enceinte Bruna Biancardi après l’avoir apparemment trompée.

« Je fais cela pour vous deux et votre famille. Justifier l’injustifiable. Pas besoin de. Mais j’ai besoin de toi dans nos vies, j’ai vu à quel point tu as été exposée, à quel point tu as souffert avec tout cela et à quel point tu veux être à mes côtés. Et je me tiens à vos côtés », a commencé le message.

« Erreur. J’ai fait du mal avec vous tous. Je risque de dire que je me trompe tous les jours, sur et en dehors du terrain. Je résous seulement mes erreurs dans ma vie personnelle à la maison, dans mon intimité avec ma famille et mes amis », a poursuivi le joueur de 31 ans.

« Tout cela a touché l’une des personnes les plus spéciales de ma vie. La femme que je rêvais de suivre à mes côtés, la mère de mon enfant. A-t-il touché sa famille, qui est ma famille aujourd’hui. Elle a touché son intimité dans un moment si particulier qu’est la maternité », a déclaré l’attaquant du PSG.

« Bru, je me suis déjà excusé pour mes erreurs, pour une exposition inutile, mais je me sens obligé de venir le réaffirmer publiquement. Si une affaire privée est devenue publique, les excuses doivent être publiques. »

« Je ne peux pas imaginer sans toi, je ne sais pas si nous allons nous en sortir, mais AUJOURD’HUI, tu es sûr que je veux essayer. Notre objectif prévaudra, notre amour pour notre bébé l’emportera, notre amour l’un pour l’autre nous rendra plus forts. »

« Toujours nous, je t’aime », a conclu ses excuses.

Selon certaines informations, le joueur brésilien est déçu de son passage au PSG et cherche à s’éloigner du club parisien lors du mercato estival en cours.

Il a récemment été rapporté qu’il était intéressé par un retour sensationnel dans son ancien club de Barcelone, avec des salaires réduits. Neymar était sans doute au sommet de ses prouesses pendant son séjour en Catalogne où il a fait un tiers de l’un des trios offensifs les plus meurtriers du football mondial aux côtés de la superstar argentine Lionel Messi et de l’attaquant uruguayen Luis Suarez.

Cependant, son contrat actuel du côté de la capitale française court jusqu’en 2025 et il n’y a aucune preuve concrète de l’endroit où Neymar déménagerait s’il décidait de changer avant la saison à venir.