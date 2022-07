Neymar pourrait faire face à une peine de prison et à une lourde amende pour des écarts dans son transfert de Santos à Barcelone en 2013

L’attaquant du Paris St. Germain Neymar pourrait encourir une peine de prison de deux ans ou plus et une amende totalisant 10 millions d’euros pour des écarts dans son transfert des géants brésiliens Santos au poids lourd de la Liga Barcelone il y a neuf ans.

Alors que Neymar a connu beaucoup de succès à Barcelone, y passant quatre ans avant de rejoindre le géant français du PSG en 2017, le fantôme de son transfert vers le club espagnol l’a toujours hanté et une audience finale est prévue devant le tribunal de Barcelone en octobre.

Un rapport de Barcelona Universal a déclaré mercredi que la signature de Neymar à Barcelone impliquait de nombreuses “affaires de corruption de la part du président du club de l’époque, Sandro Rossell”, qui “était de connivence” avec le père et l’agent du footballeur brésilien, et un ancien directeur du Santos FC. pour faciliter la transaction.

A LIRE AUSSI: “Ce n’est pas le moment de parler de lui”: Xavi répond au retour potentiel de Lionel Messi à Barcelone à l’avenir

DIS, la société qui aurait détenu 40% des droits de Neymar au moment de son transfert aux géants de la Liga, a déposé une plainte il y a sept ans, affirmant qu’ils avaient été “escroqués par le joueur, sa famille et Barcelone”, le rapport a dit.

L’affaire est en cours et l’audience finale aura lieu le 17 octobre où Neymar sera jugé pour l’affaire de corruption un mois avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. Le rapport ajoute que “le parquet souhaite que le tribunal lui inflige une peine de deux ans de prison et une amende de 10 millions d’euros”.

Cependant, DIS aurait déclaré qu’il souhaitait une “punition beaucoup plus sévère pour le Brésilien”. Ils veulent que Neymar purge une peine de cinq ans et soit également interdit de jouer au football pour la même durée.

L’affaire remonte à 2013 lorsque le Barça a affirmé avoir payé 57 millions d’euros pour signer Neymar de Santos, mais il est apparu plus tard que les frais de transfert étaient de l’ordre de 80 millions d’euros, voire plus. Le père de Neymar aurait reçu un gros pourcentage des frais finaux par l’intermédiaire d’une société qu’il possédait.

DIS estime avoir été victime d’une tromperie tissée par le joueur, ses proches et le Barça et réclame une indemnité de plus de 150 millions d’euros. Le père de Neymar aurait signé deux contrats avec Barcelone tout en ignorant le fait que les droits du footballeur appartenaient au DIS.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici