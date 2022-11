Neymar peut-il remporter la Coupe du monde et briser le but de Pelé au Brésil ?

Il y a de fortes chances qu’au cours de la Coupe du monde, Neymar marque deux fois pour égaler Pelé en tant que meilleur buteur de tous les temps pour l’équipe masculine du Brésil. Cela semblera un sacrilège pour certains. Mais le simple fait que Pelé soit toujours en tête avec 77 buts est un témoignage extraordinaire de la grandeur de l’homme.

Avec l’explosion du football international, le meilleur buteur de toutes les autres équipes masculines d’Amérique du Sud est un joueur actuel ou récemment retraité. Pour le Brésil, Pelé reste en tête chez les hommes (il ne suit que Marta et ses 115 buts pour la plupart en un Sélection jersey) et quoi qu’il arrive dans les prochaines semaines, sa place sur le mont Rushmore du football brésilien semblerait sûre dans un avenir prévisible.

La comparaison Pelé-Neymar a des aspects fascinants. Et ce n’est pas manquer de respect au merveilleux talent de Neymar de conclure qu’il y a un vainqueur clair dans cette course. Il semble y avoir eu un contrecoup contre Pelé ces dernières années. C’est idiot. Il était en avance sur son temps à un degré presque ridicule – une icône mondiale du jeu avant qu’il ne devienne vraiment mondial, un athlète dans une condition magnifique avant l’avènement de la science sportive moderne, un joueur d’une telle perfection technique qu’il aurait pu être le produit d’une conception informatique.

Pelé aurait clairement pu jouer à l’époque de Neymar. Mais l’inverse ne s’applique pas. Neymar est un produit de son époque, diplômé du futsal plutôt que du football de rue informel. Il n’aurait pas été en mesure de faire face au traitement brutal infligé à Pelé sur le terrain chaque semaine. En effet, l’un des aspects les plus controversés de Neymar est qu’il semble interpréter le football comme un sport sans contact. Les footballeurs de rue apprennent la leçon essentielle de l’autodéfense. Neymar s’est toujours protégé en utilisant l’arbitre, ce qui le rend extrêmement controversé avec la vieille garde du jeu.

La légende néerlandaise Marco van Basten fournit l’un des exemples les plus récents d’un ancien joueur consterné par l’habitude de Neymar de jouer constamment la victime. Bien sûr, comme tous les joueurs habiles depuis la nuit des temps, Neymar est bien plus pêché contre que pécheur. Les adversaires auront recours à des mesures dures et fétides pour l’empêcher d’imprimer sa capacité sur le match. Et s’il peut à juste titre être accusé de plonger, alors Pelé n’était pas non plus un ange à cet égard. Les arbitres de l’époque rappellent sa capacité à gagner des coups francs en enroulant son bras dans celui d’un adversaire et en les tirant tous les deux au sol d’une manière qui donnait l’impression qu’il avait subi la faute.

C’est une erreur de peindre Pelé en ange. Il pouvait aussi prendre soin de lui physiquement en cas de besoin – et c’était nécessaire, car à son époque, les joueurs n’avaient rien de comparable à la protection de l’arbitre que ceux de la génération de Neymar. Différents acteurs, différentes époques. Deux talents incroyables. Mais peut-être qu’une coïncidence surprenante met en évidence la différence entre eux.

Avant cette Coupe du monde, Neymar est à quelques mois de son 31e anniversaire – presque exactement le même âge que Pelé lorsqu’il a pris sa retraite du football international en 1971. Lorsque Pelé a joué pour la première fois pour le Brésil, ils n’avaient pas un seul titre mondial à leur nom. . Le gamin maigre exubérant de 1958 est devenu le vieux chef plus volumineux mais plus intelligent de 1970, date à laquelle son pays avait remporté trois Coupes du monde et pouvait s’approprier le trophée Jules Rimet.

Pelé est la verge par laquelle toutes les stars brésiliennes suivantes sont mesurées – et jugées insuffisantes. Il est probablement toujours destiné à être une comparaison injuste. Rien ne peut jamais être à la hauteur de la première fois, le moment où regarder la Coupe du monde est devenu une habitude partout dans le monde.

Mais si Pelé a quitté la scène en ayant tout fait, Neymar au même âge a tout à faire. Ce n’est pas entièrement sa faute. La Coupe du monde a été cruelle avec lui. Il était tout simplement trop jeune pour 2010, s’est gravement blessé en quarts de finale de 2014, et il y a quatre ans en Russie, il était probablement aussi bon qu’on aurait pu s’y attendre après une longue absence pour blessure.

Neymar a déclaré que le Qatar serait probablement sa dernière Coupe du monde. Il n’a même pas de Copa America à son actif. Alors maintenant, c’est une affaire de tout ou rien. Aux yeux de ses compatriotes, son héritage sera défini par ce qui se passera au cours des prochaines semaines. Il le sait. Il s’est préparé pour ce moment. Le timing semble bon. Il est souvent à son meilleur dans la première moitié de la saison européenne, et maintenant il y a une génération très prometteuse d’attaquants brésiliens qui a émergé pour alléger une partie de son poids de ses épaules élancées.

C’est l’une des grandes questions qui pèsent sur cette Coupe du monde et elle pourrait difficilement être plus intrigante : Neymar mérite-t-il une place dans la maison que Pelé a construite ?