S’il n’avait pas été au boulevard Victor-Hugo n ° 63, domicile de l’hôpital américain de Paris, se faire examiner sa cheville gravement contusionnée et tordue par les experts en qui le Paris Saint-Germain a placé sa confiance médicale, alors vous ont juré que Neymar avait fait le tirage au sort de la Ligue des champions lundi matin – du moins en ce qui concerne le match de huitièmes de finale PSG-Barcelone.

L’international brésilien se tenait dans la zone d’interview flash d’Old Trafford il y a un peu moins de deux semaines, entrant dans l’esprit du surnom de Theatre of Dreams de la maison de United, en annonçant, avec un rire plein d’espoir, « Ce que j’aimerais plus que tout, c’est m’amuser sur le terrain avec Leo [Messi] encore une fois – l’année prochaine, nous devrons certainement le faire. «

Neymar voulait dire, sans aucun doute possible, qu’il était temps pour le PSG de profiter du statut imminent d’agent libre de Lionel Messi. Quelques mois à peine après avoir été empêché de partir pour Manchester City, le joueur argentin sera libre de négocier ouvertement avec le club de son choix dans quinze jours, puis de signer pour le plus attrayant des rivaux de Barcelone, sans aucun frais de transfert, l’été prochain.

Avec quelle rapidité le souhait de Neymar s’est réalisé.

De manière plutôt appropriée, ce sera 48 heures après la Saint-Valentin que Messi et lui pourront se pâmer devant les délicieux talents de l’autre au Camp Nou – mais au combat, plutôt que de se retrouver dans la même cause, comme ils le souhaitent tous les deux.

Nous savons que même le joueur brésilien vif-argent n’aurait pas pu réussir l’un des plus grands tours de passe du football pour réparer secrètement le match nul des 16 derniers matchs de lundi, car dimanche soir, il a été victime d’un défi brutal qui l’a laissé en larmes, craintif. pour sa saison et désespéré d’entendre le vrombissement silencieux d’un scanner MRS sur sa cheville pour lui donner des nouvelles positives. Heureusement, peu de temps après le tirage au sort, les champions de France ont pu annoncer que la blessure à la cheville de Neymar était plus susceptible d’être une cause de trois ou quatre semaines d’inactivité, le laissant parfaitement sur le point d’être en forme scintillante d’ici la mi-février.

Je sais que ce tirage au sort signifie que nous verrons des hectares infinis de séquences, du moins statistiquement, le plus grand retour de l’histoire du football de la Coupe d’Europe. Et, fair-play, c’était un esprit de rupture d’un genre que Harry Houdini aurait qualifié de trop voyante de perdre 4-0 dans la capitale française puis de gagner 6-1, pratiquement avec le dernier coup de pied du ballon, au Camp Nou pour Barcelone à éliminer Les Rouge et Bleu la dernière fois que ces eurocrates se sont rencontrés il y a près de quatre ans.

Mais il y a un récit caché dans les destins entrelacés de ces deux clubs. Il tourne autour de Neymar et Messi.

Cinq des six fois où ils se sont rencontrés en compétition, les Catalans ont triomphé. Le plus douloureux, sans aucun doute, a été lorsque le PSG était en compétition pour conserver le premier trophée européen qu’il avait jamais remporté au cours de leur courte existence de 26 ans. C’était en mai 1997, et un penalty marqué par Ronaldo – le troisième et dernier but qu’il ait jamais inscrit pour le Barça – signifiait que l’équipe de Sir Bobby Robson avait remporté la Coupe des vainqueurs de coupe, non Les Parisiens.

Ainsi, lorsque les champions de France apparemment conquérants d’Unai Emery ont pris une avance de quatre buts du Parc des Princes à la capitale catalane en 2017, vous n’auriez pas eu besoin d’être un Parisien avec une mémoire exceptionnellement longue pour être prêt à crier joyeusement: « La revanche est à nous! « ( » La vengeance est à nous! « ) Bien sûr, le football est une maîtresse chimérique, et les espoirs parisiens ont été guillotinés par une énorme performance de Barcelone et un manque remarquable de fibre morale des hommes d’Emery, qui se sont largement fanés.

Cependant, ce n’est pas toute l’histoire.

Quand Edinson Cavani a marqué un bouchon à 28 minutes de la fin, il a fait 3-1 dans la nuit mais 5-3 au PSG au total. Cela signifiait que Barcelone était obligé de marquer trois buts de plus ou d’être éliminé. Cela restait l’état des choses jusqu’à la 88e minute – 120 secondes, plus le temps supplémentaire, et Barcelone avait désespérément besoin de trois buts. C’était une tâche aussi herculéenne que vous pouvez l’imaginer – à moins que vous n’ayez littéralement reçu l’ordre de nettoyer les écuries du roi Augeas, dont les chevaux sont immortels et produisent une quantité énorme et sans fin de déjections.

Neymar et Lionel Messi pourraient-ils être réunis au Paris Saint-Germain la saison prochaine? Alex Caparros / Getty Images

Mais Neymar a produit les six plus grandes minutes de sa vie de footballeur: d’un coup franc vraiment divin (oui, Messi l’a laissé prendre) à la 88e minute, en passant par son penalty sans nerfs, puis une passe de Phil Mickelson en coin droit sur Sergi La botte tendue de Roberto pour le vainqueur à 94:48 – il restait 12 secondes de temps supplémentaire. Il y a peu d’exemples meilleurs, voire aucun, d’un seul homme prenant une tâche impossible, contre toute attente, et la réalisant.

Regardez à nouveau les scènes sur YouTube si vous le souhaitez. C’est le genre de chaos que le football a été inventé pour créer. Personne n’est conscient de ses actions et les joueurs en visite sont étourdis, complètement incertains de ce qui s’est passé. Les joueurs et le personnel de Barcelone imitent littéralement des poulets sans tête – sprintant dans une direction, changeant de cap quelques secondes plus tard, se cognant les uns les autres, demandant une confirmation mutuelle que ce qu’ils pensent avoir vu s’est réellement passé.

Peu importe le chaos, c’était la nuit de Neymar.

Cependant, l’image qui a immédiatement symbolisé ce retour inégalé, en raison de l’éclat photographique de sa composition et de la composition de l’image, était celle de Messi. Pas Neymar.

jouer 1:39 Julien Laurens pense que la seule façon de réunir Neymar et Lionel Messi sera si l’Argentin déménage à Paris.

Vous connaissez celui. Prise par un photographe indépendant mexicain Santiago Garces, elle est instantanément devenue l’image la plus vue de Messi que Barcelone ait jamais publiée sur tous ses médias sociaux. Alors que les autres combattants sont toujours à plat ou courent follement sur la surface de jeu, Messi a sprinté derrière le but dans lequel Sergi Roberto vient de marquer et se tient, seul, au-dessus de l’un des panneaux publicitaires, se découpant dans le ciel nocturne, à droite bras avec le poing fermé au-dessus de son visage émerveillé. Ce qui rend l’image surprenante encore plus spéciale, c’est que Garces (qui dit: « Je croyais que Barcelone pouvait organiser la riposte et je me suis donc posté parmi les fans derrière le but ») est penché pour qu’un groupe de supporters en liesse encadre parfaitement Messi. pose magistrale, roi-de-tout-je-enquête.

La légende du vestiaire et du terrain d’entraînement suggère que, Neymar n’étant déjà pas sûr de savoir s’il devait se battre seul pour être considéré comme un vainqueur du Ballon d’Or, pour surpasser son ami et coéquipier en tant que n ° 1 mondial, le fait que la nuit de son plus grand exploit individuel, c’était encore Le n ° 10 de Barcelone que le monde adorait a contribué à sceller sa décision. Sept matches officiels de Barcelone plus tard – quatre en scellant le titre espagnol, deux en quittant complètement la Ligue des champions pour la Juventus au tour suivant, puis une victoire finale tiède de la Copa del Rey sur Alaves – et Neymar était parti.

Cela s’est avéré une décision pyrrhique pour tous les intéressés. Messi a perdu quelqu’un d’une importance vitale – spirituellement et sportive. Le déclin de Barcelone fut d’abord progressif, maintenant rapide.

Pour Neymar, il y a eu des moments, mais aucun du genre dont il rêvait vraiment. Il n’y a pas eu de victoire en Ligue des champions, pas de tremplin pour remporter la Coupe du monde 2018, pas même un reniflement d’un Ballon d’Or.





Messi, aujourd’hui, vient d’être témoin de ce qui peut être accompli plus tard dans la vie si vous choisissez bien, gardez votre mentalité impitoyablement concentrée et jouez avec une équipe bien construite – un rappel que Cristiano Ronaldo a livré avec panache au Camp Nou la semaine dernière. Cela, sans aucun doute dans mon esprit, aura contribué à sceller la prise de conscience de Messi selon laquelle soit il se contente de la médiocrité à court terme pendant que Barcelone se reconstruit, soit il change de club pour avoir une chance de plus grand épanouissement et de plus grandes victoires alors qu’il traverse son milieu et la fin de la trentaine. Ce n’est pas le moment de déconner pour n’importe quel footballeur, et encore moins pour le plus grand de tous les temps.

En janvier, Barcelone élira un nouveau président. Quiconque il s’agit aurait bien pu recruter Xavi pour devenir directeur général au moment de la visite du PSG en février en vue de la succession du Catalan à Ronald Koeman en juin. Que le nouveau régime soit vraiment désespéré de garder Messi ou se contente discrètement de se débarrasser des dépenses financières époustouflantes qu’il faut pour le garder restera un sujet de débat pendant longtemps. Dans tous les cas, ce que font Neymar et le PSG contre le Barcelone de Koeman pourrait bien devenir fondamental pour ce que Messi choisit de faire ensuite avec ses talents (toujours) scandaleux.

Une note mineure d’humour noir demeure.

Neymar, pour des raisons qu’il ne peut vraiment comprendre, a trouvé le moyen depuis plusieurs années de ne plus pouvoir jouer vers la mi-mars (blessure, suspension, congé temporaire) pour pouvoir assister à l’anniversaire de sa sœur et au carnaval de Rio. Le match retour de cette magnifique cravate aura lieu à Paris le 10 mars, la veille de l’anniversaire de Rafaella.

Avec ce qui est en jeu, avec Neymar désespéré de persuader Messi d’abandonner son idylle méditerranéenne et de venir le rejoindre dans le Paris froid, sans parler de désespéré d’éliminer Barcelone et d’en obtenir un sur le club avec lequel il y a menace de procès et de contre-action depuis son départ. 2017, Rafaella et le Carnaval devront peut-être se passer du talisman du PSG cette année. Mais pour une cause valable.