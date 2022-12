Neymar partage des conversations avec des coéquipiers brésiliens désemparés après la sortie de la Coupe du monde : “Je veux beaucoup pleurer”

Neymar a partagé les conversations qu’il a eues avec ses coéquipiers du Brésil après leur choc de la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) défaite face à la Croatie.

La Selecao était la favorite avant le tournoi pour remporter le titre au Qatar, mais s’est inclinée aux tirs au but en quart de finale.

Un manque d’unité parmi les joueurs était l’une des critiques adressées à l’équipe de Tite après leur élimination.

Mais Neymar a répondu à la suggestion en partageant des captures d’écran sur Instagram des discussions de soutien qu’il a eues avec Marquinhos, Rodrygo et Thiago Silva.

Marquinhos, coéquipier de Neymar au PSG comme au Brésil, a raté le coup de pied décisif face à la Croatie.

“Je passe te dire que je suis ton fan”, a écrit Neymar au défenseur central.

“Une pénalité ne changera pas ce que je pense de toi. Je suis avec toi pour toujours, et tu le sais. Je t’aime.”

Marquinhos a répondu: “Je voulais vraiment que tout se passe bien – c’est affreux de penser que le penalty était un obstacle dans notre rêve! Mais allons-y, nous devons être forts, donner du temps et voir ce que le football nous réserve nous.

“Nous seuls savons ce que nous avons traversé pour être ici, ce que nous avons traversé ces jours là-bas, c’est pourquoi ça fait vraiment mal, le poids est gros, mais Dieu sait ce qu’il fait. S’il m’a donné ça, c’est parce que je peux endurer et continuez.”

Le défenseur de Chelsea Thiago Silva prend mal l’élimination, car il s’agira probablement de la dernière apparition du joueur de 38 ans à la Coupe du monde.

Neymar lui a écrit : “Il va falloir continuer mon frère, malheureusement c’est comme ça ! J’avais très envie de te donner cette tasse. Toi, moi et Dani [Alves] méritait beaucoup… Mais Dieu a notre but, et il sait tout.

“Frère, c’est plus difficile que ce que je pensais à l’origine”, a répondu Silva.

“Je ne tiens pas le coup. Je n’arrive pas à croire que nous ayons perdu ! Chaque heure que je me rappelle me donne envie de pleurer beaucoup… Mais ça ira.”

L’attaquant du Real Madrid Rodrygo est à l’autre extrémité du spectre d’âge, ayant participé à la Coupe du monde pour la première fois à l’âge de 21 ans au Qatar.

Le jeune a également échoué sur penalty contre la Croatie, son effort étant sauvé par le gardien Dominik Livakovic.

Neymar a écrit à Rodrygo : “Frère, je suis ici pour te dire que tu es incroyable. Les seules personnes qui ratent des penaltys sont celles qui les prennent.

“J’ai déjà beaucoup manqué dans ma carrière et j’ai appris avec chacun d’eux. Mais je n’ai jamais abandonné, j’ai toujours essayé d’être meilleur et de m’améliorer dans tous les sens.”

Rodrygo a répondu: “Merci, mon idole. Merci du fond du cœur. Désolé pour tout et pour avoir retardé votre rêve également. J’espère que vous pourrez continuer avec nous, afin que nous puissions gagner ensemble.”