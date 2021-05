Neymar ne parvient pas à marquer pour un septième match à élimination directe de la Ligue des champions alors que le PSG s’écrase – et les fans affirment que son prochain pourrait être avec Messi

Les fanfaronnades d’avant-match de l’attaquant brésilien, qui ont débuté immédiatement après la défaite 2-1 à domicile de la semaine dernière, n’ont abouti à rien alors que les finalistes de la saison dernière ont pleuré au City of Manchester Stadium, marquant deux buts de Riyad Mahrez – un joueur né en France qui a rejeté le PSG dans sa jeunesse.

City n’avait jamais atteint la finale auparavant, et leur inexpérience a été encore moins mise à l’épreuve une fois qu’Angel di Maria – anciennement rival de City, Manchester United – a été expulsé peu de temps après la 63e minute de Mahrez.

Alors que City peut espérer la finale à Istanbul à la fin du mois et un titre imminent en Premier League, Paris doit espérer que Lille, qui est un point au-dessus d’eux au classement de Ligue 1, dérapera lors des trois derniers matchs de la saison. pour leur donner une chance d’être à nouveau champions nationaux.

Neymar: « Je serai le premier guerrier à aller au combat contre City » Aussi Neymar: pic.twitter.com/auxHLA3v1D – LeoulPrince 👑 (@ LeoulPrince7) 4 mai 2021

Si le PSG est hors du CL ce soir. Préparez-vous pour la saga Neymar au Barça pour tout l’été. – ARIFIN 🪢⓹𓃵 (@brilliantbusi) 4 mai 2021

« Nous avons cru jusqu’au carton rouge », Le milieu de terrain parisien Marco Verratti a revendiqué un peu de manière fantaisiste, malgré le fait que son équipe devait marquer trois buts en un peu plus de 20 minutes à ce moment-là contre une équipe sur une série de six victoires successives en Ligue des champions.

« Nous avons créé beaucoup d’occasions. Nous avons beaucoup mieux joué qu’eux, mais ensuite nous avons concédé un but dès la première occasion qu’ils avaient, comme au match aller. Mais c’est comme ça quand on joue de grandes équipes. »

En réalité, la principale manifestation que la performance du PSG a créée sont des rumeurs inévitables sur le joueur le plus cher du monde, ce que beaucoup pensent qu’il pourrait être à Barcelone, où un partenariat potentiel avec Lionel Messi serait sûrement une option alléchante pour lui.

PSG sorti, Neymar sorti – cela signifie une chose ….. plus de rumeurs Barcelone-Neymar par la presse espagnole maintenant. 🇧🇷 pic.twitter.com/MPwVvixSVk – Reshad Rahman ✆ (@HagridFCB) 4 mai 2021

Lionel Messi restera à Barcelone pendant deux ans de plus et le club tentera d’amener Neymar. Cela de @PolloVignolo de @ESPNArgentine. – Roy Nemer (@RoyNemer) 4 mai 2021

« Maintenant, que la saga Neymar commence, » a déclaré un spectateur, tandis qu’un autre a ajouté: « Préparez-vous pour une saga Neymar-au-Barca pour tout l’été. »

Au moment où il jouera ensuite dans les dernières étapes de la Ligue des champions, Neymar aura probablement passé plus de deux ans depuis qu’il a marqué contre le Borussia Dortmund lors d’un huitième de finale de victoire 2-0 en février de l’année dernière.

Il compte 20 buts derrière Kylian Mbappe et deux derrière le jeune prêté d’Everton, Moise Kean, parmi les meilleurs buteurs du PSG cette saison, et sa frappe contre Lens samedi était sa première pour le club en cinq matches de championnat, remontant à fin janvier parce que d’une multitude de blessures et d’une suspension.

Neymar avec Neymar sans Messi. Messi: jouer aux côtés de Lionel Messi fait de vous un meilleur joueur. pic.twitter.com/SP1m9Hp6uu – Umer (@Iconic_Messi) 4 mai 2021

Je veux juste que Messi et Neymar jouent à nouveau ensemble 🙁 – Fnatic Tekkz (@Tekkz) 4 mai 2021

Neymar devrait presque certainement accepter une réduction substantielle de son salaire déclaré d’environ 42 millions de dollars pour revenir à Barcelone, en difficulté financière, qu’il a quitté pour le Parc des Princes en 2017.

L’entraîneur Mauricio Pochettino était également d’humeur à évaluer généreusement la performance du PSG tout en rejetant la suggestion selon laquelle l’absence de Mbappe pour blessure à Manchester les avait entravés.

Neymar vs Man City | Compétences étonnantes pic.twitter.com/k44Y4LjPI1 – Leis (@LLeiis_) 4 mai 2021

Maintenant, que la saga Neymar commence🍿🔥 – Culers FCB (@CulersF) 4 mai 2021

« Cela ne peut pas être une excuse, » dit le nouveau directeur. « Nous sommes une équipe.

« Bien sûr, il est malchanceux qu’il n’ait pas été prêt à aider l’équipe, mais ce n’est pas une excuse.

« Nous ne pouvons pas utiliser cette excuse car la performance de l’équipe était bonne. »