Neymar montre une cheville enflée et prévoit de revenir à la Coupe du monde

DOHA, Qatar (AP) – Neymar prévoit un retour en Coupe du monde malgré la publication d’une photo de sa cheville encore très enflée samedi.

Neymar subit un traitement pour des ligaments endommagés à la cheville droite après s’être blessé lors de la victoire 2-0 du Brésil contre la Serbie jeudi. Les médecins de l’équipe ont déclaré que Neymar manquera le match de lundi contre la Suisse, mais n’ont pas précisé de calendrier pour son retour – ni s’il pourra revenir du tout.

Neymar a écrit sur Instagram qu’il traversait “l’un des moments les plus difficiles” de sa carrière, mais semblait optimiste quant à ses chances de retour. Il a montré deux photos de sa cheville enflée dans une histoire Instagram.

“Je suis blessé, oui, et c’est une douleur, et ça va faire mal”, a-t-il déclaré. “Mais je suis sûr que j’aurai la chance de revenir, car je ferai tout mon possible pour aider mon pays, mes coéquipiers et moi-même.”

Il a dit qu’il attendait depuis trop longtemps que cette Coupe du monde se déroule comme ça.

“Rien dans ma vie n’a été facile ou ne m’a été donné”, a déclaré Neymar. “J’ai toujours dû aller au bout de mes rêves et de mes objectifs.”

Neymar s’est également blessé lors de la Coupe du monde 2014, lorsqu’une blessure au dos subie en quart de finale contre la Colombie l’a retiré du tournoi organisé par son pays. Le Brésil a fini par perdre contre l’Allemagne 7-1 en demi-finale.

L’attaquant du Paris Saint-Germain suit un traitement de physiothérapie depuis sa blessure. Il a également eu un petit traumatisme osseux au même pied après avoir été brutalisé par la défense serbe dès le début. Il a été victime d’une faute neuf fois, le plus par un joueur de la Coupe du monde lors de la première série de matches de la phase de groupes.

Neymar, 30 ans, est deuxième sur la liste des buteurs du Brésil avec 75 buts, deux derrière le record de Pelé avec l’équipe nationale. Il a aidé la “Seleção” à remporter la Coupe des Confédérations 2013 et sa première médaille d’or olympique aux Jeux de Rio de Janeiro 2016, mais n’a pas encore remporté de titre majeur avec le Brésil.

L’entraîneur du Brésil, Tite, n’a pas encore annoncé qui remplacera Neymar tant qu’il n’est pas disponible. Tite manquera également l’arrière droit Danilo, qui s’est blessé à la cheville contre la Serbie.

Le Brésil, à la recherche de son premier titre en Coupe du monde depuis deux décennies, affronte le Cameroun lors de son dernier match de groupe. Il peut atteindre les huitièmes de finale avec une victoire lundi si le Cameroun ne bat pas la Serbie dans l’autre match du groupe.

