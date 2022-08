Neymar mène le Paris Saint-Germain à une grande victoire d’ouverture en Ligue française

Un Neymar injouable a marqué un but et trois passes décisives pour mener le champion en titre du Paris Saint-Germain à une victoire 5-0 à Clermont en championnat de France samedi.

Lionel Messi a également apporté une grande contribution avec deux buts et une passe décisive.

Neymar a troublé Clermont avec son mouvement et ses compétences. À la septième minute, il a bondi sur un centre bas d’Achraf Hakimi pour faire dévier un premier effort par Alidu Seidu.

Deux minutes plus tard, Pablo Sarabia a rendu le ballon à Messi, qui l’a renvoyé vers Neymar. L’attaquant brésilien a contrôlé le ballon avant de l’enfouir dans le coin inférieur.

Le PSG a profité d’une pause rapide à la 26e lorsque Neymar a trouvé Achraf Hakimi, qui a tiré dans le coin supérieur.

Neymar a marqué le troisième but avec un coup franc précis pour Marquinhos, qui est rentré à la maison à la 39e.

Sur le coup de la mi-temps, Neymar a nourri Messi, dont le tir a été arrêté par le gardien Mory Diaw.

Le PSG a un peu ralenti en seconde période face à une équipe clermontoise qui a évité de justesse la relégation la saison dernière.

Messi a tout de même fait 4-0 à la 80e. Il a joué un une-deux avec Neymar avant de marquer avec une frappe basse.

La superstar argentine a scellé la victoire à la 86e minute en lançant un ballon par-dessus le dessus de Leandro Paredes pour marquer avec un coup de pied au-dessus de la tête.

« Ce que j’ai aimé, c’est la volonté de l’équipe de récupérer le ballon très vite, de jouer avec beaucoup d’intensité. Leo réagit très rapidement en cas de perte de possession, et Ney a également fait des efforts dans son positionnement défensif pour aider l’équipe à rester très compacte et à récupérer le ballon », a déclaré l’entraîneur du PSG Christophe Galtier.

Poursuivant un record de 11e titre de champion, le PSG a raté Kylian Mbappe, qui soigne un problème à l’aine, et Renato Sanches, qui a été signé jeudi et manquait de forme physique.

Le PSG a exclu de son équipe du jour de match certains joueurs de haut niveau qu’il souhaiterait retirer: Mauro Icardi, Julian Draxler, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Rafinha, Thilo Kehrer et Layvin Kurzawa.

Pendant ce temps, Krepin Diatta et Sofiane Diop ont marqué pour un Monaco affaibli pour l’emporter à Strasbourg 2-1.

Dans un affrontement entre prétendants aux places européennes, Diatta a ouvert le score d’une puissante volée depuis le bord de la surface à la 43e. L’ailier sénégalais aurait pu ajouter un autre but à la 48e mais le gardien strasbourgeois Matz Sels a sauvé sa puce.

Diop, un international français des moins de 21 ans, a doublé la mise en convertissant un rebond à la 53e après que Sels ait repoussé un centre dévié de Gelson Martins.

L’attaquant strasbourgeois Habib Diallo en a retiré un à la 65e en inscrivant de la tête un centre de Thomas Delaine.

Monaco et Strasbourg ont terminé respectivement troisième et sixième la saison dernière.

Sels a limité les dégâts en repoussant Martins à la 35e, en détournant sur le poteau un tir à bout portant de Jean Lucas à la 61e et en sauvant une tête descendante du remplaçant Maghnes Akliouche à la 85e.

Le gardien monégasque Alexander Nubel a préservé la victoire dans le temps additionnel en stoppant un tir à bout portant d’Adrien Thomasson.

“Nous avons eu des occasions de mener 3-0 et 4-0”, a déclaré l’entraîneur monégasque Philippe Clément. « C’est une question d’expérience. C’est normal avec les jeunes joueurs, ils doivent apprendre, ils doivent acquérir de l’expérience dans de telles situations.

Monaco a raté Kevin Volland et Aleksandr Golovin, suspendus, Takumi Minamino, Benoit Badiashile et Myron Boadu, blessés, et Caio Henrique malade.

