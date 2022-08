Neymar marque un doublé, Mbappé marque dans la victoire du PSG

Paris (AFP) – Neymar a poursuivi sa forme exceptionnelle en début de saison avec un doublé, tandis que Kylian Mbappe a marqué son retour sur le côté avec un but alors que le Paris Saint-Germain a battu Montpellier 5-2 en Ligue 1 samedi.

Mbappe a écopé d’un penalty en première mi-temps lors de sa première sortie en compétition de la campagne après une suspension et une blessure, mais il a compensé cela en se convertissant après un corner de Neymar en seconde période.

Plus tôt, le but contre son camp de Falaye Sacko a donné au PSG une avance à la 39e minute au Parc des Princes, et Neymar a marqué un coup de pied pour porter le score à 2-0 à la pause.

Neymar a hoché la tête dans son deuxième et le troisième but de son équipe six minutes après la pause, avant que Wahbi Khazri n’en retire un pour Montpellier.

Mbappe a inscrit le quatrième but de la soirée pour les champions de France en titre, et Neymar pensait avoir réussi un triplé avant d’être refusé par une décision de hors-jeu.

Cependant, la récente signature Renato Sanches est sortie du banc pour marquer le cinquième du PSG, avec Enzo Tchato en tirant un autre pour Montpellier à la mort.

Les Parisiens ont remporté les trois matches de compétition au début de cette campagne, marquant déjà 14 buts sous le nouvel entraîneur Christophe Galtier.

Neymar a cinq buts à son actif.