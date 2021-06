Neymar marque alors que le Brésil continue sa marche vers la finale de la Coupe du monde

Alors que tout le monde attend que les joueurs brésiliens rendent publique leur position sur leur participation à la Copa America, ils parlent avec leurs pieds. Vendredi soir, le Brésil a maintenu son record de 100 % en qualifications pour la Coupe du monde avec une victoire 2-0 à domicile contre l’Équateur.

Ce n’était pas facile contre une équipe équatorienne troisième au classement, qui a montré une fois de plus pourquoi l’entraîneur argentin Gustavo Alfaro est un bon candidat. C’est un organisateur très compétent d’équipes compactes qui cherchent à marquer sur le pied avant puis à lancer des contre-attaques rapides. Cela dit, il y avait peu de signes de contre-attaque à Porto Alegre alors que la défense brésilienne a connu une nuit sereine. Mais l’Équateur les a fait travailler dur et réfléchir profondément à la recherche de leur victoire. Et comme les principaux rivaux de l’Équateur pour la qualification n’ont pas réussi à gagner jeudi, ils rentrent chez eux avec une confiance intacte.

Ce n’est pas seulement la discipline défensive de l’Équateur qui a rendu la vie difficile au Brésil. C’était leur premier match depuis novembre et avec très peu de temps sur le terrain d’entraînement, il n’était guère surprenant que les mouvements ne fussent pas. Vingt-quatre heures plus tôt, l’Argentine et l’Uruguay avaient le même problème lors de leurs matchs à domicile. La longue pause entre les tours quatre et cinq a clairement facilité les choses pour les équipes défensives. Et le Brésil a ajouté à son manque de compréhension collective avec une équipe qui a montré huit changements étonnants par rapport à l’équipe qui a battu l’Uruguay à Montevideo il y a près de sept mois.

Certains de ces changements étaient les bienvenus, comme le retour du gardien Alisson, du milieu de terrain central Casemiro et de Neymar, le principal talent offensif. Certaines ont été imposées. Avec Thiago Silva et Douglas Luiz tous deux indisponibles, il y avait des chances pour Eder Militao et Fred. Lucas Paqueta a comblé le créneau qui appartenait habituellement à Philippe Coutinho. Il y a eu une surprise, Alex Sandro remplaçant Renan Lodi à l’arrière gauche. Et une expérience intéressante, avec le héros local Gabriel « Gabigol » Barbosa a rappelé après cinq ans dans la position d’avant-centre problématique.

Neymar célèbre après avoir marqué sur penalty à la deuxième tentative. SILVIO AVILA/AFP via Getty Images

Le Brésil a commencé le match avec Gabigol devant Neymar à gauche, Paqueta central et Richarlison à droite et a enduré une demi-heure frustrante où ils ont fait peu d’impression. L’entraîneur Tite a mélangé son sac. À la recherche de plus de ballon, Neymar a dérivé vers l’intérieur du champ, avec Richarlison changeant de flanc et Paqueta envoyé vers la droite, où il n’avait pas l’air tout à fait à l’aise.

Les chances ont commencé à apparaître à mesure que l’espace s’ouvrait, mais c’était un autre ajustement juste après l’heure qui a permis de sortir de l’impasse. Tite était prêt à faire venir Gabriel Jesus, presque certainement pour Paqueta, mais alors que le remplacement se préparait, Fred a commis une faute. Il était déjà sur un carton jaune, et les joueurs équatoriens ont encerclé l’arbitre et réclamé un rouge. Il n’y avait pas de justice dans leur cas, mais Tite ne prenait aucun risque. Fred est sorti, Jesus est allé sur l’aile droite et Paqueta est tombé au milieu de terrain central.

C’est l’un des nombreux rôles que Paqueta a joué lorsqu’il était à Flamengo. Tite ne fait pas confiance à la discipline défensive du milieu de terrain lyonnais mais c’était un match où la créativité était bien plus importante que le marquage au milieu du terrain. Peu de temps après, alors que Xavier Arreaga tentait de sortir le ballon de la défense, Paqueta l’arrêta, Neymar est entré pour prendre le ballon et a passé à gauche à Richarlison, dont le tir a battu le gardien. Alexandre Dominguez à son poste proche.

L’Équateur a été contraint de faire des changements d’attaque et, alors que l’espace commençait à s’ouvrir, un deuxième but du Brésil semblait probable. Gabigol a bien franchi la ligne d’attaque et a failli marquer avant de céder la place à Roberto Firmino.

Le match dérivait vers une victoire 1-0 au Brésil jusqu’à une émission tardive du VAR. Tout d’abord, l’arbitre vidéo a trouvé un penalty après une mêlée de goalmouth. Après avoir étudié les preuves, l’officiel du match Alexis Herrera a convenu que Jésus avait été victime d’une faute et a pointé l’endroit. Après un long retard, Neymar est monté en puissance, dont la frappe a été bien sauvée par Dominguez plongeant à sa droite. Le match s’est poursuivi, désormais dans les arrêts de jeu, jusqu’à ce que l’action soit interrompue deux minutes plus tard, le VAR ayant décidé que Dominguez avait quitté sa ligne lors de l’arrêt. C’était marginal et peut-être trop officieux. Cela a entraîné un autre long retard jusqu’à ce que Neymar s’intensifie une fois de plus, garde son sang-froid et marque avec une puce intelligente à la gauche du gardien.

Champion d’Amérique du Sud en titre, bien parti pour le Qatar avec cinq victoires sur cinq, le Brésil devrait être en pleine effervescence alors qu’il se dirige vers le Paraguay pour le sixième tour de mardi. Au lieu de cela, il y a un chaos interne. Les joueurs et l’entraîneur sont clairement mécontents de l’idée de jouer la Copa America et sont en désaccord avec le président de la FA Rodrigo Caboclo.

Les joueurs ont pour objectif d’attendre la fin du match contre le Paraguay pour clarifier leur position sur la Copa America. L’histoire n’a pas été écrite vendredi soir, car le Brésil n’a toujours pas perdu un match de qualification pour la Coupe du monde à domicile. Mais l’histoire pourrait être écrite mardi soir lorsque les joueurs brésiliens auront leur mot à dire sur la controversée Copa.