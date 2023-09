Neymar marque 78e et 79e buts pour surpasser Pelé et battre le record de buts de tous les temps au Brésil.

Neymar a marqué vendredi ses 78e et 79e buts records pour le Brésil lors d’une victoire 5-1 en qualifications pour la Coupe du monde contre la Bolivie.

Les buts de Neymar dans la ville amazonienne de Belem le placent deux fois au-dessus du total du triple vainqueur de la Coupe du monde Pelé en tant que meilleur buteur de la Selecao.

Les supporters brésiliens ne savaient pas comment l’équipe réagirait sous la direction du nouvel entraîneur Fernando Diniz, qui occupe le poste d’intérimaire jusqu’à la prochaine Copa America, qui sera éventuellement remplacé par Carlo Ancelotti. Les supporters se demandaient également à quel point Neymar serait compétitif après son transfert hors du football européen et son retour de blessure.

Les doutes n’ont pas duré longtemps.

Neymar a raté un penalty à la 17e minute, qui a été stoppé par le gardien Billy Viscarra, mais il a dribblé la défense bolivienne pendant tout le match. Il a ouvert l’espace pour que Raphinha tire à la 24e minute. Viscarra a de nouveau sauvé, mais Rodrygo a eu le rebond pour terminer à bout portant.

Le Brésil a eu plusieurs autres occasions de doubler son avance en première mi-temps, mais a échoué. Deux minutes après la pause, le deuxième but est survenu sur un tir croisé de Raphinha, qui jouait parce que Vinicius Júnior était blessé.

À la 53e minute, Rodrygo a marqué son deuxième but après une passe décisive de Bruno Guimarães.

Neymar a inscrit son but record à la 61e minute à bout portant après un centre à ras de terre qui l’a trouvé près du point de penalty. Son deuxième est intervenu dans le temps additionnel de la même manière, également avec un centre à ras de terre de Raphinha qui a créé une nette opportunité pour l’attaquant de 31 ans.

La Bolivie a marqué son but de consolation lors d’une contre-attaque à la 78e minute avec Victor Abrego.

Le Brésil jouera contre le Pérou mardi, le même jour où la Bolivie accueillera l’Argentine, championne du monde.

Reportage de l’Associated Press.

