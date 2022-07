Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo souhaitent un joyeux anniversaire aux fils de Hulk

Hulk et Neymar sont des amis de l’équipe nationale du Brésil. ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

Il est juste de dire que les anniversaires dans la famille d’un footballeur professionnel sont légèrement différents de la normale.

Lorsque votre père gagne des millions par an, il n’est pas surprenant de voir des bijoux, des vacances et des voitures offerts en cadeau. Cependant, deux fils de l’attaquant de l’Atletico Mineiro Givanildo Vieira de Sousa, surnommé Hulk pour son physique impressionnant, voulaient quelque chose de différent cette année : rien de matériel ; seulement un souvenir.

Et l’ancien international brésilien de 36 ans a réussi quelque chose de spectaculaire : un message vidéo spécial de trois des plus grands footballeurs à avoir jamais joué : Neymar, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

“Mes enfants Ian et Tiago ont eu leur anniversaire le 20/07, Ian 14 et Tiago 12 ans”, a déclaré le Brésilien a écrit sur son Instagram. “Et ils ne m’ont rien demandé de matériel comme cadeau, ils voulaient quelque chose d’inhabituel et de surprenant. Comme ils sont passionnés de football, rien de mieux que d’être félicités par les meilleurs du monde… Gratitude aux grandes idoles et amis.”

Hulk a commencé sa carrière au Brésil avant de déménager au Japon, mais s’est fait un nom au Portugal avec Porto en 2008 avant un transfert de 60 millions d’euros au Zenit Saint-Pétersbourg en 2012. Un autre énorme transfert vers le côté chinois Shanghai SIPG a suivi en 2016 où il aurait gagné plus de 400 000 € par semaine, mais il a quitté le club en 2021 pour retourner au Brésil avec l’Atletico Mineiro.

Avec 11 buts en 49 matchs pour son équipe nationale, Hulk aurait trouvé son compatriote Neymar assez facile à persuader, mais il est moins clair comment il a réussi à faire en sorte que l’international argentin Messi et le Portugais Ronaldo perdent du temps dans leurs emplois du temps chargés.

Peut-être que la peur d’un “Hulk Smash” était suffisante ? Mais papa va avoir du mal à faire mieux que celui-ci pour ses deux autres enfants !