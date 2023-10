Neymar : l’international brésilien va subir une intervention chirurgicale après avoir subi une blessure au ligament croisé antérieur | Actualités footballistiques

L’attaquant brésilien Neymar va subir une intervention chirurgicale après avoir subi une rupture du ligament croisé antérieur (LCA) et du ménisque du genou gauche, a annoncé son club, Al Hilal.

Neymar était en larmes en quittant le terrain après s’être blessé lors de la défaite 2-0 du Brésil contre l’Uruguay mardi.

L’équipe saoudienne d’Al Hilal n’a pas précisé combien de temps le joueur de 31 ans devrait être absent.

Al-Hilal a posté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter : « Il va subir une opération chirurgicale puis un programme de traitement qui sera déterminé plus tard. Renvoyez Neymar plus fort. »

Neymar s’est blessé alors qu’il se battait pour le ballon avec l’Uruguayen Nicolas de la Cruz à la 44e minute de la défaite 2-0.

Il a quitté le terrain en larmes sur une civière après avoir été soigné pendant plusieurs minutes et devrait désormais être absent pendant plusieurs mois.

Cela peut prendre de six mois à un an pour se remettre d’une blessure au LCA, ce qui l’exclurait probablement pour le reste de la saison et mettait en doute sa participation à la Copa America de l’année prochaine, qui débutera en juin.

Image:

Neymar s’est blessé peu avant la mi-temps





Neymar est le meilleur buteur masculin de tous les temps au Brésil après avoir dépassé le record de Pelé le mois dernier avec son 78e but pour son pays lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre la Bolivie. Il a ajouté son 79e dans le même match, qui s’est soldé par une victoire de 5-1.

L’ancien attaquant de Barcelone a quitté le Paris Saint-Germain cet été pour rejoindre Al Hilal pour un contrat de deux ans d’une valeur de 129,4 millions de livres sterling par an, mais n’a marqué qu’une fois sur cinq matchs pour l’équipe saoudienne après son transfert de 86,3 millions de livres sterling.

Cette blessure est le dernier revers de Neymar après avoir été absent pendant plusieurs mois au cours de ses deux dernières saisons au PSG en raison de problèmes de cheville. Il a également raté deux matches de Coupe du monde l’année dernière après s’être foulé la cheville lors de la première victoire du Brésil contre la Serbie.