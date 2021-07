Neymar, le Brésil battra-t-il l’Argentine de Messi ?

Le week-end du président de la FIFA Gianni Infantino sera complet car il sera à Rio de Janeiro pour la finale de la Copa America entre l’Argentine et le Brésil samedi avant de traverser l’Atlantique à Londres pour le décideur dimanche de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie (regarder la finale de l’Euro sur ESPN aux USA, Dimanche, 15 h HE).

Il y a lieu de faire valoir que le premier jeu est le plus gros des deux. Tout au long de ces dernières semaines, il a été pratiquement impossible pour le championnat d’Amérique du Sud de rivaliser avec son homologue européen – jusqu’à présent. À ce stade, les stades vides et le format bizarre de la Copa importent peu, car tout se résume à la rivalité de football la plus pure de la planète.

– Calendrier des matchs et des matchs de la Copa America

Il n’y a pas de véritable bœuf militaire ou colonial entre le Brésil et l’Argentine. C’est un concours des deux pays qui peuvent se vanter d’avoir produit les meilleurs joueurs de l’histoire du jeu mondial. C’est aussi pur que la boxe – mais espérons-le sans effusion de sang – c’est pourquoi nous vous apportons une histoire de la bande sur les deux équipes.

GARDIEN DE BUT

Le sélectionneur brésilien Tite a une décision à prendre. Alisson n’est plus le premier choix incontesté. Il est maintenant considéré comme étant au même niveau qu’Ederson, avec Weverton de Palmeiras mettant également un défi. Tite a fait tourner la grève. Ederson a reçu les deux matchs à élimination directe – considérés par certains comme la preuve qu’il a maintenant le nez devant. Il se pourrait, cependant, que Tite ait fait cela en promettant la finale à Alisson.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN+ : Bundesliga, La Liga, MLS, FA Cup et plus

Quoi qu’il en soit, c’est un beau problème à avoir. Le Brésil est exceptionnellement bien servi – mais il n’a plus l’avantage sur l’Argentine qui semblait être le cas il y a quelques semaines à peine.

Cela faisait longtemps que l’Argentine n’avait pas eu de gardien de haut niveau. L’entraîneur Lionel Scaloni en a utilisé huit depuis la Coupe du monde 2018 en Russie – et le dernier d’entre eux semble avoir résolu le problème. Emiliano Martinez d’Aston Villa n’a fait ses débuts qu’au début du mois de juin. Mais il s’est déjà approprié le poste, et ses exploits en demi-finale devraient le remplir de confiance.





LA DÉFENSE

L’unité défensive du Brésil s’est extrêmement bien comportée – en additionnant l’ensemble actuel des éliminatoires de la Coupe du monde et de la Copa, ils n’ont concédé que quatre buts en 12 matchs de compétition. Mais ici aussi, Tite a une décision à prendre – et celle-ci semble importante. Danilo jouera un rôle conservateur à l’arrière droit. Renan Lodi sera plus aventureux à l’arrière gauche, même s’il pourrait être sous pression pour sa place si Alex Sandro, plus physique, se remet complètement d’une blessure. Le magnifique Marquinhos – si bon qu’il peut souvent passer inaperçu – sera au centre du dos.

Mais qui sera son partenaire ? Le plan pour la Coupe du monde de l’année prochaine est de le jumeler avec Eder Militao, surtout maintenant qu’il obtient plus de temps de jeu au Real Madrid. Cela devrait-il arriver maintenant? C’est un appel clé. Thiago Silva est un formidable défenseur. Mais il approche des 37 ans, et a forcément perdu un peu de son rythme. Chelsea l’utilise au milieu d’un dos trois, le protégeant avec la vitesse d’Antonio Rudiger. Dans l’espace ouvert, il est maintenant plus vulnérable – le Péruvien Gianluca Lapadula s’est facilement retourné en lui pour se placer dans une position de tir de choix en demi-finale. De plus, le Brésil a été moins en mesure de faire pression sur l’opposition lorsque Thiago Silva a joué.

Contre le circuit argentin des passes au milieu de terrain, cela pourrait être important. Eder Militao semble le choix le plus logique pour cet affrontement, mais ce serait une décision importante. Quelle que soit la décision du Brésil, c’est un domaine où il semblerait avoir un net avantage. Une pénurie de défenseurs de haut niveau a maudit l’Argentine ces derniers temps. Il y a de grands espoirs pour le défenseur central Cristian Romero, mais une blessure l’a empêché de participer aux trois derniers matchs.

L’Allemand Pezzella s’associera probablement à Nicolas Otamendi au cœur de la défense, laissant l’Argentine vulnérable au rythme et aux candidats à concéder des coups francs près du but. Tenter de protéger la défense pourrait bien avoir une influence sur l’alignement de l’Argentine au milieu de terrain.

jouer 1:44 Ale Moreno explique comment le Brésil a réussi à battre le Pérou en demi-finale de la Copa America et envisage le match pour le titre.

MILIEU DE TERRAIN

Le milieu de terrain brésilien semble se choisir. Il est très peu probable que Tite suive son système 4-4-2, utilisant des attaquants comme milieux de terrain larges et risquant d’avoir sa paire au centre en infériorité numérique. Les passes au milieu de terrain sont l’une des grandes forces de l’Argentine, et donc l’élégant Casemiro et le très occupé Fred seront sûrement rejoints par le polyvalent et talentueux Lucas Paqueta, buteur des deux buts du Brésil lors des huitièmes de finale. Paqueta fera l’homme supplémentaire au milieu de terrain, rejoindra Neymar et devrait également entrer dans la surface de réparation adverse.

Scaloni, quant à lui, a une grande décision à prendre. Sa formation de base est le 4-3-3, Leandro Paredes s’ancre entre Rodrigo De Paul et Giovani Lo Celso. C’est un trio sur mesure pour passer le ballon et qui a permis à l’équipe de démarrer rapidement dans tous ses matchs. Mais il n’y a pas de milieu de terrain défensif naturel dans le mélange, ce qui a permis à Guido Rodriguez d’entrer en jeu. En demi-finale, il a commencé devant Parades.

Mais Scaloni pourrait les jouer tous les deux. Sa formation alternative, souvent utilisée en fin de match, est un 4-4-2. Avec un œil sur la puissance offensive du Brésil, il pourrait être tenté de commencer par cela samedi, sacrifiant l’ailier gauche Nicolas Gonzalez pour l’inclusion du milieu de terrain supplémentaire. C’est probablement la plus grosse décision prise par l’entraîneur argentin avant le match.

Neymar peut-il conduire le Brésil à répéter les titres de la Copa America? MB Media/Getty Images

ATTAQUE

Tite indique très clairement qu’en possession son équipe est construite autour de Neymar. Il veut que son attaquant soit à la fois un arc et une flèche, avec la liberté de se déplacer. Cela signifie que Richarlison doit faire une double équipe. Parfois, il occupe la position d’avant-centre, mais il doit également travailler sur le flanc en défense, permettant à Neymar de rester en haut du terrain. Les matchs récents ont présenté Everton Soares de Benfica sur l’autre aile, mais il n’a pas reproduit sa forme Copa 2019.

Avec Gabriel Jesus suspendu pour son carton rouge contre le Pérou, il pourrait être temps de libérer Vinicius Junior. L’ailier du Real Madrid n’a pratiquement pas figuré, mais son rythme serait certainement utile face à la défense argentine. Suite à cette réflexion, les options sur le banc seraient Roberto Firmino et Gabriel « Gabigol » Barbosa, des attaquants centraux qui pourraient renforcer l’attaque si le Brésil poursuit le match.

Après un démarrage lent, l’avant-centre argentin Lautaro Martinez a retrouvé la forme et s’entend également mieux avec Lionel Messi, et il gardera Sergio Aguero sur le banc. Si Scaloni s’en tient à 4-3-3, alors Gonzalez sur l’aile gauche est occupé et étonnamment bon dans les airs, tandis qu’Alejandro Gomez a bien fait – et a marqué – dans les deux matchs auxquels il a joué. Angel Di Maria a été un bon substitut d’impact, et pourrait même être un candidat pour commencer si Scaloni cherche à attaquer l’espace derrière Renan Lodi.

Mais si l’attaque du Brésil tourne autour de Neymar, il en va au moins autant de Messi avec l’Argentine.

Lionel Messi est à la recherche de son premier titre senior avec l’Argentine. SILVIO AVILA/AFP via Getty Images

NEYMAR ET MESSI

La seule fois où le Brésil n’a pas réussi à gagner dans la compétition, c’est lorsque Neymar a été mis au repos pour le match nul 1-1 contre l’Équateur. On parle beaucoup de dépendance à Neymar. Tite a peut-être des raisons de rappeler à son équipe qu’en novembre dernier, ils ont battu le Venezuela et gagné contre l’Uruguay sans leur n ° 10 – qui, bien sûr, a dû renoncer à la Copa 2019 après s’être blessé. Il s’agit d’une étape importante sur la voie de la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui s’annonce comme le moment décisif de la carrière internationale de Neymar.

Il est difficile de croire qu’il aura alors près de 31 ans, l’âge de la retraite de Pelé du football international. Il y a encore des points d’interrogation sur la maturité de Neymar sous pression. Alors que le Brésil luttait pour revenir en arrière lors de la phase de groupes contre la Colombie, il montrait ces signes familiers de frustration qui peuvent parfois avoir un effet négatif sur sa performance. À plein régime, bien qu’il soit irrésistible – et l’Argentine manque d’un milieu de terrain aussi bon que le Colombien Wilmar Barrios.

Mais s’il y a beaucoup en jeu pour Neymar, il y a beaucoup plus pour Messi, qui a eu 34 ans pendant le tournoi et est à court d’occasions. Il a été dans une forme magnifique. C’est le moment de sa carrière où l’Argentine lui semble plus importante que Barcelone.

Il semble pleinement intégré à l’équipe à la fois sur le plan footballistique et humain, et a été impliqué dans les 11 buts que l’Argentine a marqués dans la compétition – en marquant quatre, en créant cinq et en donnant la passe pour la passe décisive pour les deux autres.

Ce qui se passe dans le Maracana va avoir un effet énorme sur les disputes dans les bars de la planète : déchirez-le et amenez l’Argentine au trophée et l’argument selon lequel il est le plus grand de tous les temps gagne encore plus de munitions. Descendez dans l’anonymat pendant que le Brésil conserve le titre et que les barbes l’attendent déjà.

PRÉDICTION

Le dernier match perdu par l’Argentine est survenu il y a deux ans – au Brésil, au Brésil, en demi-finale de la Copa 2019. Il y a eu une certaine controverse au sujet de l’arbitrage, mais le résultat était tout à fait prévisible. L’Argentine a été éliminée à la pause.

Ils forment beaucoup plus une équipe maintenant. L’écart entre les deux parties s’est rétréci. A-t-il fermé ? Deux facteurs semblent faire pencher la balance en faveur du Brésil. Malgré toutes les améliorations de l’Argentine, le Brésil semble toujours avoir le meilleur équilibre entre attaque et défense. Et malgré tous les modèles impressionnants du jeu au milieu de terrain de l’Argentine, ils semblent incapables de le maintenir et, par conséquent, passent une plus grande partie de leurs matches sous pression.

D’un autre côté, Messi a été le joueur exceptionnel. Seul l’amer lui en voudra un trophée, mais il va devoir le mériter, car le Brésil est le favori (étroit).