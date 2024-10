Neymar : l’attaquant brésilien revient pour Al-Hilal un an après une blessure au ligament croisé antérieur

L’attaquant brésilien Neymar a fait sa première apparition avec Al-Hilal depuis plus d’un an après s’être remis d’une opération chirurgicale sur une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche.

Le joueur de 32 ans est entré en jeu à la 77e minute lors de la victoire 5-4 de son équipe contre Al-Ain, équipe de la Pro League des Émirats arabes unis, en Ligue des champions asiatique.

Neymar s’est blessé le 17 octobre 2023 alors qu’il jouait pour le Brésil lors de son match de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre l’Uruguay.

L’attaquant, qui est le meilleur buteur masculin de tous les temps au Brésil, a été opéré le mois suivant.

Le remplaçant a failli marquer son retour avec un but suite à une contre-attaque d’Al-Hilal, mais c’est Al-Ain qui a récupéré la possession pour marquer un but tardivement.

Neymar a quitté le Paris St-Germain pour l’Arabie Saoudite pour un montant estimé à environ 90 millions d’euros (77,6 millions de livres sterling) plus des suppléments en août 2023.

Il a été absent pendant plusieurs mois au cours de ses deux dernières saisons avec le PSG en raison de blessures à la cheville.

Il a fait cinq apparitions pour Al-Hilal avant de rompre son LCA.