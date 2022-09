Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar ont tous marqué alors que le Paris Saint-Germain est venu d’un but pour gagner 3-1 au Maccabi Haïfa mercredi et faire deux victoires sur deux en phase de groupes de la Ligue des champions.

Tjaronn Chery a donné une avance surprise à Haïfa mais Messi a égalisé avant la pause en marquant pour une 18e saison consécutive en Ligue des champions.

Le PSG a terminé ses hôtes impressionnants avec une performance améliorée dans la dernière demi-heure alors que Mbappe et Neymar ont trouvé le filet.

« Nous devons nous améliorer. Nous devons travailler », a déclaré Mbappe à Canal Plus.

“Nous travaillons, mais nous avons besoin que les résultats se manifestent dans notre jeu, car les choses vont s’arranger rapidement avec la pause (internationale) et la Coupe du monde.”

Le club soutenu par le Qatar est désormais en tête du groupe H avec des buts marqués au-dessus de Benfica, qui a gagné 2-1 à la Juventus.

Haïfa a menacé une défense fragile du PSG tout au long du match, mais les géants de la Ligue 1 ont réussi le test grâce à leurs trois premiers.

“Le fait que nous trois puissions faire la différence dans un match est un avantage pour nous”, a ajouté Mbappe.

“J’espère que nous continuerons à marquer tous les trois car cela signifie que nous gagnerons des matchs.”

Paris, toujours à la recherche d’un premier titre en Ligue des champions, entame des matches à domicile et à l’extérieur contre Benfica en sachant que deux victoires assureraient une place dans la phase à élimination directe.

“Ils ont poussé fort dans une très bonne ambiance”, a déclaré l’entraîneur du PSG Christophe Galtier à RMC Sport.

« Nous n’étions pas bien organisés, nous nous sommes rapidement séparés en deux, ce qui a rendu la première mi-temps difficile. Nous avions besoin de remettre les choses en ordre et après la pause, nous étions beaucoup plus compacts.

Le PSG aurait pu prendre les devants en 70 secondes lorsque Mbappe a fait irruption dans la surface, seulement pour voir son effort freiné par un arrêt tentaculaire du gardien à domicile Josh Cohen.

Mbappe a repoussé une autre excellente occasion en se plaçant à nouveau derrière la défense de Haïfa, mais a pris une touche lourde.

Haïfa prend la tête du choc

Les Israéliens ont grandi dans le match et ont pris une avance choquante à la 24e minute alors que Dolev Haziza a eu le temps et l’espace pour fouetter un centre qui a été renvoyé à la maison par l’international surinamais Chery.

Haïfa a brièvement pensé qu’ils avaient encore marqué lorsque Frantzdy Pierrot a mis le ballon dans le filet, mais le drapeau a été levé pour hors-jeu.

Le PSG s’est traîné au niveau huit minutes avant la pause, alors que le centre bas de Mbappe a été parfaitement dévié vers Messi qui a passé le ballon devant Cohen à bout portant.

Haïfa a continué à pousser pour un avantage mérité à la mi-temps, Omer Atzili tirant à côté et le gardien en visite Gianluigi Donnarumma effectuant un arrêt rapide pour faire basculer la frappe à longue portée de Chery.

Le PSG a continué à lutter au début de la deuxième période, mais s’est progressivement amélioré et Messi a forcé Cohen à un excellent arrêt bas à la 65e minute.

Les champions de France ont pris les devants pour la première fois quatre minutes plus tard, alors que Messi a glissé une passe pour que Mbappe glisse un tir dans le coin le plus éloigné.

Haïfa a continué à pousser pour égaliser, mais quelques secondes seulement après que Chery ait tiré un coup franc, le PSG a répliqué et Neymar a tiré le ballon dans le coin inférieur pour compléter le score.

“C’est un peu bizarre à dire mais nous nous sentions à l’aise”, a déclaré l’entraîneur de Haïfa Barak Bakhar.

“Nous nous sommes sentis en contrôle du match et avons eu quelques bonnes occasions… Avec un peu de chance, nous aurions pu marquer un autre but.”

