Neymar Jr confirmé apte pour le match de la Coupe du monde Brésil-Corée

Le Brésil a reçu un énorme coup de pouce avant son affrontement en huitièmes de finale contre la Corée du Sud lundi avec Neymar disponible et en lice pour le match.

Le joueur de 30 ans avait subi une blessure aux ligaments lors de la première victoire 2-0 du Brésil contre la Serbie, puis avait raté la phase de groupes restante contre la Suisse et le Cameroun.

L’entraîneur confirme la condition physique de Neymar

L’entraîneur du Brésil, Tite, a cependant confirmé dimanche que Neymar était de nouveau en forme et jouerait un rôle si tout se passait bien. S’exprimant lors de la conférence de presse, l’entraîneur-chef de la Selecao a déclaré : “Neymar s’entraînera aujourd’hui dans l’après-midi et s’il s’entraîne bien, il jouera”.

Lorsqu’on lui a demandé si Neymar commencerait ou viendrait du banc, Tite a déclaré que sa préférence avait toujours été de commencer ses meilleurs joueurs.

Cependant, l’entraîneur-chef a également souligné qu’il ne risquerait pas le retour de Neymar et que sa décision dépendra du soutien du staff médical : “S’il joue, c’est parce qu’il est en pleine santé et prêt à commencer, à jouer dès le début et tout le jeu sans limites.

Danilo convient également

Le joueur de 61 ans a également confirmé que l’arrière droit Danilo est également disponible pour la sélection tandis qu’Alex Sandro s’entraînera également dimanche avant la rencontre critique.

Plus tôt dans la semaine, le Brésil a subi deux nouvelles blessures, Gabriel Jesus et Alex Telles étant tous deux exclus de la Coupe du monde en raison de blessures au genou.

Le Brésil, qui est entré dans la Coupe du monde en tant que favori avant le tournoi, a été loin d’être à son meilleur en phase de groupes et devra élever son jeu pour les huitièmes de finale.

Bien qu’ils aient réussi à remporter des victoires contre la Serbie et la Suisse, ils semblaient ternes et ordinaires sur le ballon lors de leur défaite 1-0 contre le Cameroun.

L’équipe sud-américaine a également manqué de créativité et de buts à l’avant, donc le retour de Neymar sur le côté sera une énorme bénédiction. La Selecao affrontera une équipe sud-coréenne très animée qui a défié tous les pronostics en battant le Portugal 2-1 lors de leur dernière rencontre de groupe pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Crédit photo : IMAGO / Uwe Kraft