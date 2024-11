Neymar jouera-t-il contre Cristiano Ronaldo dans Al Nassr contre Al Hilal ?

Même si les rangs d’Al Nassr comptent Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l’histoire du football masculin, c’est Al Hilal qui est fermement établi comme le meilleur club du jeu saoudien. Tout au long de la carrière du capitaine portugais dans la Saudi Pro League – une compétition qu’il a rejoint dans le cadre d’un accord de 2022 qui a ouvert la voie à d’autres grandes stars du football pour quitter l’Europe pour le royaume du Moyen-Orient – ​​Al Hilal a été une force nationale presque imparable.

À l’approche de la neuvième journée de la saison 2024/25 de la Saudi Pro League, Al Hilal est en tête du classement avec huit victoires sur huit, avec l’attaquant de 10 buts Aleksandar Mitrovic en tête du classement des buteurs – devant non seulement Ronaldo, mais aussi celui d’Al Ittihad. Karim Benzema. Et autre bonne nouvelle pour l’équipe de Jorge Jesus, elle accueille désormais Neymar de retour de blessuresuite à la guérison de l’ancien attaquant de Barcelone et du PSG d’une déchirure du LCA subie il y a 12 mois.

Al Hilal affronte Al Nassr dans un combat des poids lourds de la Saudi Pro League

Dans l’un des affrontements les plus attrayants du jeu saoudien, Al-Hilal affronter Al Nassr vendredi, dans un match qui jouera un rôle crucial dans l’issue de la course au titre de champion. De plus, Ronaldo entre dans le match en essayant de rebondir après son penalty raté en milieu de semaine lors d’un match nul en Coupe du Roi avec Al Tawawoun. L’échec du tir au but du joueur de 39 ans, à la 96e minute des huitièmes de finale, a scellé la défaite 1-0 d’Al Nassr.

Alors qu’Al Hilal se prépare à affronter Ronaldo et Cie à Riyad, la question sur les lèvres de nombreux amateurs de football est la suivante : avoir retrouvé la forme physique et avoir même pu apparaître comme remplaçant en seconde période lors du match nul de son équipe en Ligue des champions de l’AFC avec Al Aïn le 21 octobre Neymar affrontera-t-il le quintuple Ballon d’Or ? La réponse, malheureusement pour les fans d’Al Hilal et de leur joueur vedette, est non.

Compte tenu de la gravité de la blessure de Neymar, Al Hilal n’a pas inscrit le joueur de 32 ans pour la Pro League saoudienne avant le début de la saison en août. Dans l’élite nationale, il ne sera éligible pour jouer pour les 19 fois champions saoudiens qu’en janvier, lorsque la fenêtre d’inscription rouvrira.

Al Nassr vs Al Hilal : heure de début, comment regarder

Le match de la neuvième journée de la Saudi Pro League 2024/25 entre Al Nassr et Al Hilal aura lieu au parc Al Awal de l’Université King Saud. le vendredi 1er novembre 2024, avec un coup d’envoi prévu à 14h00 HE/11h00 HP. Les téléspectateurs aux États-Unis pourront regarder l’affrontement sur Fox Soccer Plus, Fox Deportes et DAZN USA.

Histoires connexes

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez diffuser la couverture de Fox en direct sur la plateforme en ligne fuboqui offre aux nouveaux utilisateurs un essai de lancement gratuit.

Alors qu’Al Hilal occupe la tête du championnat, Al Nassr est troisième à six points du leader – après cinq victoires et trois nuls.