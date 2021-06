Neymar inspire le Brésil à traverser le Pérou avec un départ parfait

Le Brésil, pays hôte, a poursuivi son excellent début de Coupe d’Amérique alors que les buts d’Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro et Richarlison leur ont donné une victoire 4-0 sur le Pérou à Rio de Janeiro jeudi.

Il s’agit d’une neuvième victoire consécutive pour la Seleçao qui termine en tête du groupe B avec six points parfaits en deux matchs, tandis que le Pérou est tombé en bas.

Il y avait peu entre les deux équipes en première mi-temps, mais la plus grande qualité du Brésil a fait la différence après la pause alors que le talisman Neymar les a inspirés pour une victoire finalement confortable.

Il a fallu 10 minutes au Brésil pour obtenir un tir au but, et quand ils l’ont fait, cela est venu de la botte improbable du milieu de terrain défensif Fred, qui a tiré.

Une minute plus tard, la Selecao était devant alors que le centre d’Everton venant de la gauche effleurait une tête du Pérou et atterrissait aux pieds de Gabriel Jesus au deuxième poteau. L’attaquant de Manchester City a choisi Alex Sandro arrivant sans marque à six mètres pour tirer à la maison.

Fabinho était le prochain à tester ses vues mais a fait un coup de 25 mètres juste à côté.

C’était une affaire de méfiance, le Pérou jouissant de la plus grande possession, mais aucune des deux équipes n’a vraiment menacé à nouveau jusqu’au coup de la mi-temps lorsque Alex Sandro a tiré du bord de la surface.

Le Brésil fait une émeute

Après la pause, le Brésil a continué à créer les meilleures occasions alors que l’arrière droit Danilo s’est avancé pour frapper une demi-volée de large depuis le bord de la surface.

Le Brésil pensait avoir un penalty à l’heure de jeu lorsque Neymar a dégringolé dans la surface sous la pression de Renato Tapia, mais alors que la star du Paris Saint-Germain attendait le coup de pied, l’arbitre argentin Patricio Loustau est allé vérifier le moniteur de terrain et a inversé sa décision.

Neymar n’a pas eu à attendre longtemps pour avoir l’occasion de marquer, alors que le Pérou a remis la possession au milieu de terrain à la 68e minute et Fred a joué le ballon dans l’attaquant, qui s’est rapidement retourné pour tirer à ras de terre le gardien Pedro Gallese à 20 mètres.

Les hôtes ont commencé à jouer avec la liberté et le remplaçant Richarlison a réussi un bel arrêt de Gallese après qu’il ait été mis en place par Neymar, qui a ensuite tiré large.

Le Pérou aurait dû revenir dans le match à 12 minutes de la fin, mais Luis Abram et Alex Valera ont tous deux réussi à rater un but ouvert depuis l’intérieur de la surface de réparation de six mètres.

Neymar et le remplaçant Roberto Firmino ont eu des chances de conclure la victoire, mais le troisième but est finalement arrivé à une minute du terme alors que Richarlison a envoyé un autre remplaçant à Everton Ribeiro pour marquer à six mètres.

Et Richarlison a obtenu le but que son beau camée méritait dans les arrêts de jeu.

Hargneux

Le Venezuela a résisté sous une pression intense dans un derby local agité contre la Colombie pour obtenir son premier point en Copa America après un match nul 0-0 à Goiania.

Le gardien Wuilker Farinez a effectué une série de beaux arrêts, en particulier dans les phases finales, pour empêcher les Colombiens, qui ont vu un but tardif de Miguel Borja exclu pour hors-jeu.

La Colombie a également terminé le match avec 10 hommes après que Luis Diaz a été expulsé profondément dans le temps additionnel.

Plus tôt, le Vénézuélien Jose Martinez s’en est tiré avec un carton jaune après avoir frappé Mateus Uribe – qui a également été condamné pour avoir manifesté – au visage, bien qu’il ne regardait pas le Colombien lorsqu’il l’a fait.

La Colombie a terminé le match avec 23 tirs à seulement deux – dont aucun cadré – du Venezuela, mais le « Vin rouge » a tenu bon pour un point bien mérité.

Le Venezuela était encore gravement épuisé par une épidémie de Covid dans son camp qui a privé l’équipe de huit joueurs lors de sa défaite 3-0 contre le Brésil, le Brésil, dimanche.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici