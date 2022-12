Neymar incertain de son avenir international après la sortie de la Coupe du monde au Brésil

Neymar a suggéré qu’il pourrait rejoindre l’entraîneur Tite pour s’éloigner de la configuration nationale

Neymar a laissé entendre qu’il pourrait rejoindre l’entraîneur du Brésil Tite en quittant l’équipe nationale, après leur sortie de la Coupe du Monde de la FIFA aux mains de la Croatie vendredi.

Pour la deuxième fois consécutive, le voyage du Brésil en Coupe du monde s’est terminé en quart de finale, après une défaite spectaculaire aux tirs au but face aux finalistes de 2018, la Croatie, et la star du Paris Saint-Germain Neymar, 30 ans, a suggéré que le Qatar aurait bien pu être sa dernière tentative. à atteindre la gloire de la Coupe du monde.

Neymar a égalé le record de 77 buts internationaux de Pelé lorsqu’il a ouvert le score dans le temps supplémentaire lors du match éliminatoire de vendredi au stade Education City juste à l’extérieur de Doha, avant que l’égalisation tardive de Bruno Petkovic ne garantisse que l’égalité serait réglée par une loterie au coup par coup.

L’échec crucial de Marquinhos lors de la fusillade qui a suivi a donné la victoire à la Croatie – avec Neymar, qui devait tirer le cinquième penalty du Brésil, à peine plus qu’un spectateur.

Dani Alves : “Cette Coupe du Monde a été ma dernière, pour moi c’est le moment de le dire. Mais je ne pense pas qu’il en sera de même pour Neymar, il est génial, le football brésilien a besoin de lui pour continuer”. 🇧🇷 #Qatar2022 pic.twitter.com/OSa3ANawkr — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 10 décembre 2022

S’exprimant par la suite, l’entraîneur du Brésil, Tite, a confirmé qu’il mettait fin à son mandat de six ans aux commandes et a déclaré qu’il “partait en paix” après l’élimination de son équipe au Qatar.

“C’est une défaite douloureuse mais je pars en paix. C’est la fin d’un cycle,” il a dit.

“Je l’ai déjà dit il y a un an et demi. Je ne suis pas venu ici pour gagner, puis me retourner et dire que j’allais rester. Les gens qui me connaissent le savent.”

Neymar, cependant, ne s’est pas engagé sur son avenir dans le célèbre maillot jaune.

“Je dois réfléchir un peu plus à cela, à ce qui est la bonne chose pour moi et pour l’équipe nationale» a-t-il déclaré aux médias après le match.

“Je ne ferme aucune porte à l’équipe nationale mais je ne garantis pas non plus à 100% que je reviendrai.

“C’est une sensation horrible. Je pense que c’est un sentiment pire que ce qui s’est passé lors de la dernière Coupe du monde», a-t-il ajouté, évoquant l’élimination du Brésil en Russie il y a quatre ans face à la Belgique.

“Il est difficile de trouver les mots pour décrire ce moment. On s’est battu et je suis fier de mes coéquipiers, fier du caractère qu’ils ont montré pour monter au créneau et tirer des penaltys.”

Neymar a fait ses débuts avec le Brésil à l’âge de 18 ans et a remporté 124 sélections pour son pays depuis 2010.