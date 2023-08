Neymar finalise son transfert du PSG au club saoudien d’Al Hilal

La star brésilienne Neymar a terminé son transfert du Paris Saint-Germain, champion de France, au club saoudien d’Al Hilal, ont confirmé les clubs mardi.

ESPN a rapporté dimanche que le meilleur buteur brésilien de tous les temps, Neymar, était sur le point d’accepter des conditions personnelles avec Al Hilal après que les clubs se soient mis d’accord sur des frais de transfert de 90 millions d’euros (98,6 millions de dollars).

« Je suis ici en Arabie saoudite. Je m’appelle Hilal », a déclaré Neymar dans une vidéo annonçant sa signature.

Neymar rejoindra de nouveaux coéquipiers Kalidou Koulibaly, Rúben Neves et Sergej Milinković-Savić, qui ont tous déménagé à Al Hilal plus tôt cet été.

Al Hilal est l’un des quatre clubs – avec Al Nassr, Al Ahli et Al Ittithad qui ont été pris en charge par le Fonds d’investissement public saoudien en juin dans le cadre du soi-disant « Projet d’investissement et de privatisation des clubs sportifs » du pays.

« Un talent merveilleux… qui attire l’attention de tout le monde », a écrit le club à propos de Neymar dans son article sur les réseaux sociaux.

Neymar a mis fin à son séjour de six ans au PSG pour rejoindre Al Hilal en Saudi Pro League. Chung Sung-Jun/Paris Saint-Germain Football/PSG via Getty Images

Neymar, 31 ans, a rejoint le PSG en 2017 lorsque le club – détenu par Qatar Sports Investments – a payé des frais de transfert encore record du monde de 222 millions d’euros pour l’éloigner de Barcelone.

Il a marqué 118 buts en 173 apparitions pour le club parisien et remporté de nombreux trophées, dont cinq titres de Ligue 1, mais était de plus en plus la cible des frustrations des supporters car le club n’a pas remporté l’UEFA Champions League.

« Il est toujours difficile de dire au revoir à un joueur incroyable comme Neymar, l’un des meilleurs joueurs du monde, a déclaré le président-directeur général du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

« Je n’oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain, et ce qu’il a apporté à notre Club et à notre projet au cours des 6 dernières années. Nous avons passé un grand moment et Neymar sera toujours une grande partie de notre histoire. Je Je tiens à remercier Neymar et sa famille. Nous souhaitons à Neymar tout le meilleur pour l’avenir et sa prochaine aventure. »