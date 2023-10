Neymar fait face à une longue absence suite à une rupture du LCA, confirme Al Hilal

Neymar s’est rompu le LCA et a subi une déchirure du ménisque au genou, a confirmé son club, Al Hilal.

Le Brésilien hurlait de douleur alors qu’il se blessait pour son pays contre l’Uruguay mardi lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde.

3 Neymar a été étendu sur une civière, la tête dans les mains, alors qu’il fait face à la perspective d’une longue période d’absence. Crédit : AFP

Al Hilal a posté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter : « Les tests médicaux subis par ‘NEYMAR’ ont confirmé la déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque au genou, il subira une intervention chirurgicale puis un programme de traitement qui sera déterminé plus tard. .

« Revenez plus fort @neymarjr #AlHilal. »

Neymar a souffert de blessures tout au long de sa carrière, mais celle-ci pourrait être la plus grave.

La rupture d’un ACL oblige généralement un joueur à manquer une période extrêmement longue, généralement environ neuf mois si la récupération se passe bien.

Cela verra Neymar manquer presque toute la saison avec Al Hilal, qu’il n’a signé pour le club saoudien que cet été.

Le joueur de 31 ans était en larmes alors qu’il était sur civière lors de la défaite 2-0 contre l’Uruguay mardi.

L’attaquant s’est blessé après avoir atterri maladroitement suite à un défi de Nicolas de la Cruz pour le ballon en première mi-temps à Montevideo.

Neymar a immédiatement su qu’il y avait un problème, saisissant sa jambe et faisant signe à un médecin alors qu’il criait de douleur.

3 La star brésilienne s’est sentie mal à l’aise avant la mi-temps. Crédit : AFP

3 Neymar était en larmes en quittant le terrain. Crédit : AFP

Les joueurs des deux équipes ont entouré l’ancienne star du Paris Saint-Germain et ont tenté de lui apporter leur soutien.

Mais il a finalement été emmené et aperçu en train de quitter le stade avec des béquilles.

Aujourd’hui, ses pires craintes se sont réalisées après avoir appris qu’il avait rompu son LCA, la première de sa carrière.

L’international brésilien s’est fracturé le métatarsien à deux reprises et a subi une grave blessure à la cheville, l’un des plus gros problèmes auxquels il a été confronté depuis 2018.

Mais la plus longue période d’absence qu’il a connue s’élève à environ trois mois et cette période sera beaucoup plus longue.

Neymar devra probablement maintenant subir une intervention chirurgicale puis entamer la phase de récupération, qui pourrait durer plus d’un an.