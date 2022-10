Neymar fait face à un procès pour fraude pour le transfert de Santos à Barcelone

Cinq ans après que Neymar a mis fin à sa carrière tumultueuse à Barcelone, l’attaquant brésilien sera jugé en Espagne pour déterminer si lui et d’autres ont commis une fraude lorsqu’il a rejoint le club catalan de Santos en 2013.

A LIRE AUSSI | Le Brésil a une équipe pour gagner la Coupe du Monde de la FIFA : Cafu

Lors d’un procès qui débute lundi à Barcelone, Neymar, son père et les anciens dirigeants de Barcelone et du club brésilien Santos font face à des accusations de fraude et de concurrence déloyale. Ils sont accusés d’avoir caché le coût réel de son transfert dans le but de ne pas payer l’argent que DIS, une société privée brésilienne, dit lui être dû en tant que propriétaire légitime de 40 % des droits des joueurs de Neymar.

DIS demande que Neymar, son père, également appelé Neymar, qui agit comme son agent, et les anciens dirigeants de Barcelone Sandro Rosell et Josep Bartomeu soient emprisonnés pendant cinq ans.

Tous les accusés ont nié tout acte répréhensible.

Le procès devrait durer jusqu’à fin octobre, avec l’ouverture de la Coupe du monde le 21 novembre au Qatar. Neymar sera obligé d’y assister à moins que le juge ne l’autorise à manquer une séance.

Les avocats des plaignants soutiennent que DIS n’a reçu son pourcentage dû que sur les 17 millions d’euros (16,5 millions de dollars) que Barcelone et Santos avaient initialement annoncés comme frais de transfert entre les clubs, alors que le coût réel était d’environ 82 millions d’euros (79,7 millions de dollars). Un juge d’instruction en Espagne a déjà déclaré que le coût réel était d’au moins 83,3 millions d’euros (81 millions de dollars).

“Le joueur Neymar, avec la complicité de ses parents, et de Barcelone et de ses dirigeants à l’époque, et de Santos à une date ultérieure, a fraudé les intérêts économiques légitimes de DIS, trompant non seulement l’entreprise mais violant la confiance qui avait été placés en lui », a déclaré Paulo M. Nasser, un avocat du DIS.

Le DIS et les procureurs espagnols accusent Rosell d’avoir effectué un paiement supplémentaire de 40 millions d’euros (38,8 millions de dollars) directement à Neymar et à sa famille, dont DIS n’a rien reçu, pour garantir son déménagement au Camp Nou. Nasser a comparé ce paiement à un “pot-de-vin” qui faussait le marché libre et nuisait aux chances des autres clubs de signer Neymar. Le Real Madrid faisait également de gros efforts pour signer Neymar alors qu’il était à Santos, et le président madrilène Florentino Pérez devrait témoigner par vidéoconférence lors du procès.

DIS, qui possède une chaîne de supermarchés dans la région de São Paulo, accuse également Santos d’avoir caché 12 millions d’euros supplémentaires (11,6 millions de dollars) qu’il a reçus de Barcelone pour Neymar. DIS allègue que de l’argent supplémentaire a été caché dans deux prétendus faux contrats, l’un pour un match amical entre Barcelone et Santos et un autre accordant à Barcelone les premiers dibs sur le transfert d’autres joueurs de Santos.

DIS a déclaré avoir acquis le droit de recevoir 40% d’un futur transfert de Neymar en 2009 lorsqu’il a versé à la famille de Neymar 5 millions de reals brésiliens, puis l’équivalent de 2 millions d’euros (1,94 million de dollars). Nasser a déclaré que la famille de Neymar avait signé cet accord et que les propriétaires de DIS, les frères Delcir et Idi Sonda, “la veille des débuts de Neymar avec la première équipe de Santos”.

Nasser représente également une association de joueurs brésiliens, dont le fonds de solidarité pour aider les joueurs actuels et anciens a été financé en collectant 0,8% des transferts.

Nasser a déclaré que le DIS cherchait à obtenir justice en Espagne au lieu du Brésil puisque, selon eux, la majorité des irrégularités présumées se sont produites dans le pays européen.

Les procureurs de la République demandent une peine de deux ans de prison et une amende de 10 millions d’euros (9,7 millions de dollars) pour Neymar. En Espagne, les peines inférieures à deux ans pour les premières infractions peuvent être assorties d’un sursis, comme cela s’est produit dans l’affaire de fraude fiscale contre Lionel Messi, l’ancien coéquipier de Neymar à Barcelone, et son père.

Pour Rosell, les procureurs veulent cinq ans de prison et la même amende de 10 millions d’euros. L’ancien président de Santos, Odilio Rodrigues, risque une peine de trois ans de prison. Les procureurs ne s’en prennent pas à Bartomeu, qui était alors vice-président de Barcelone avant de succéder à Rosell lorsqu’il a démissionné alors que l’examen de l’accord Neymar augmentait.

Les avocats du DIS demandent des peines de cinq ans de prison pour Neymar, 30 ans, et son père. Pour Rosell comme pour Bartomeu, le DIS veut cinq ans de prison. DIS demande également une indemnisation de 34 millions d’euros (33 millions de dollars) et une amende de 195 millions d’euros (189,5 millions de dollars) qui seraient payées par l’accusé à l’État espagnol.

Neymar a fait son déménagement très attendu en Espagne à 21 ans au milieu d’une fanfare massive. Alors qu’il a ravi les fans avec des buts scandaleux et a aidé à remporter le dernier titre du club en Ligue des champions, Neymar est devenu un casse-tête chronique pour le club, y compris le feuilleton d’une sortie au Paris Saint-Germain en 2017 que Bartomeu a fait tout ce qu’il pouvait pour arrêter.

Le transfert de Neymar de Santos a également causé des problèmes à Barcelone avec le fisc espagnol. En 2016, Barcelone a payé une amende de 5,5 millions d’euros pour régler une affaire distincte intentée par les autorités. Dans ce règlement, le club a reconnu avoir commis “une erreur dans la planification fiscale du transfert du joueur”.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici