Neymar fait face à la course de remise en forme de la Coupe du monde au milieu de mauvaises nouvelles pour Jésus

Le joueur le plus cher du monde essaie de retrouver la santé pour le prochain match du Brésil

La superstar du Paris Saint Germain et du Brésil, Neymar, se bat pour se remettre d’une blessure lors du 16e dernier match du Brésil contre la Corée du Sud, lundi, lors de la Coupe du monde Qatar 2022.

Le joueur de 30 ans s’est blessé à la cheville avec l’arrière droit Danilo lorsque le Brésil a battu la Serbie 2-0 lors de son premier match du Groupe G.

Danilo montre des signes de rétablissement, mais la question de savoir si Neymar sera impliqué contre les Sud-Coréens est incertaine, a confirmé le médecin de l’équipe Rodrigo Lasmar.

“En ce qui concerne Neymar et Alex Sandro, nous pensons que nous avons du temps libre et qu’il y a une possibilité” Lasmar a déclaré aux journalistes après la défaite 1-0 du Brésil contre le Cameroun vendredi.

“Attendons [to see] quelle sera leur transition – ils n’ont pas encore commencé à s’entraîner avec le ballon et c’est quelque chose qu’ils feront demain. Il sera important de voir comment ils réagissent à ce nouveau style, donc en fonction de cela, nous ferons un appel.

Blessures avant la Coupe du monde : 🚑 Arana Blessures pendant la Coupe du monde : 🚑Neymar

🚑 Danilo

🚑Alex Sandro

🚑 Alex Telles

🚑 Gabriel Jésus Je ne peux pas croire que cela arrive. pic.twitter.com/Z8clV7u913 — ⋆𝗡𝗲𝘆𝗺𝗼𝗹𝗲𝗾𝘂𝗲 🇧🇷 (@Neymoleque) 3 décembre 2022

“Danilo a évolué de manière très positive et aujourd’hui, il a fait un travail intense avec le ballon et s’est adapté fonctionnellement de manière très positive. On s’attend à ce que demain il puisse s’entraîner normalement avec tous les joueurs », Lasmar a ajouté.

“Observons ce qui se passe et si tout va bien, nous avons de très grandes attentes qu’il soit disponible pour le prochain match.”

Lorsque Neymar s’est blessé, le camp du Brésil a d’abord indiqué qu’il serait prêt pour les 8es de finale.

Ces derniers jours, cependant, des informations se sont répandues selon lesquelles Neymar pourrait avoir du mal à démarrer dans un affrontement potentiel en quart de finale contre le Japon ou la Croatie, et à la place faire une apparition sur le banc.

L’édition actuelle du tournoi pourrait être la dernière apparition de Neymar à la Coupe du monde.

Après la défaite de vendredi contre le Cameroun dans laquelle l’entraîneur Tite a aligné une équipe de deuxième corde, l’attaquant d’Arsenal Gabriel Jesus a été exclu pendant trois à quatre semaines en raison d’une blessure au genou, et sa participation à Qatar 2022 est terminée, selon Globoesporte.

Lire la suite La blessure de Neymar en Coupe du monde révélée

“Les tests médicaux indiquent que les deux manqueront le reste du championnat”, leur rapport indique que l’arrière gauche Alex Telles, qui a également subi une blessure au genou, a également été mentionné. “Alex Telles devra peut-être subir une intervention chirurgicale, il a quitté le terrain en larmes.”

Le journal brésilien O Globo a par la suite affirmé que le Brésil voulait garder Jesus et Telles pour encourager l’équipe dans sa quête pour remporter un sixième titre record en Coupe du monde.

Si les hommes de Tite devaient dépasser la Corée du Sud, puis le Japon ou la Croatie, les éternels rivaux argentins les attendraient peut-être en demi-finale.