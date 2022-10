Neymar fait face à des appels à la prison

La superstar brésilienne fait face à des allégations de fraude et de corruption liées à son transfert à Barcelone

La star de Paris Saint-German Neymar fait face à des appels à être emprisonné pour une période de cinq ans avant un procès la semaine prochaine pour déterminer s’il est coupable de fraude et de corruption liées à son transfert en 2013 de Santos à Barcelone.

La société d’investissement brésilienne DIS détenait les droits sur 40% de la valeur de transfert de Neymar au moment du transfert, mais a fait valoir que les frais payés par Barcelone à Santos sous-évaluaient la valeur réelle du joueur, ce qui les a amenés à demander une peine privative de liberté pour le footballeur superstar.

Il a été rapporté à l’époque que Barcelone avait payé environ 55 millions de dollars pour Neymar, dont environ 39 millions de dollars allant directement à la famille de Neymar pour sceller l’accord.

DIS aurait reçu 16,6 millions de dollars pour sa participation de 40% dans Neymar sur un investissement initial d’un peu moins de 2 millions de dollars, qui a été acheté lorsque le joueur avait 17 ans.

Cependant, la société a fait valoir que la nature de la manière dont le transfert avait été organisé limitait la somme totale qu’elle estimait être due pour son investissement financier dans le footballeur.

Parmi les autres accusés dans l’affaire figurent les parents de Neymar, Santos et Barcelone, les anciens présidents de Barcelone Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, ainsi que l’ancien président de Santos Odilio Rodrigues.

Le DIS réclame également des peines de prison pour Bartomeu et Rosell, ainsi qu’une lourde amende.

Neymar devra assister en personne au premier jour de la rubrique lundi, bien qu’il ne soit pas clair s’il sera invité à comparaître chaque jour du procès, qui devrait durer deux semaines.

“Les droits de Neymar n’ont pas été vendus au plus offrant“, a déclaré DIS à propos du transfert de Neymar à Barcelone.

“Il y avait des clubs qui offraient jusqu’à 60 millions d’euros (58,3 millions de dollars).”

En plus de Barcelone, le Real Madrid et Chelsea ont également manifesté leur intérêt pour un accord visant à signer Neymar, qui déménagerait plus tard chez les géants français du Paris Saint-Germain pour un montant record de 215 millions de dollars en 2017.

Les procureurs espagnols, quant à eux, demanderaient une peine de deux ans de prison pour Neymar et une amende substantielle, et cinq ans pour Rosell.

Baker McKenzie, un avocat représentant la famille de Neymar, a fait valoir que les tribunaux espagnols n’étaient pas compétents pour les affaires au Brésil et que les crimes allégués n’étaient pas punissables par la loi dans le pays d’origine de Neymar, où ils auraient été commis.

McKenzie a déclaré dans un communiqué que « la corruption entre particuliers” s’applique uniquement à “la concurrence des produits et services entre les entreprises,» ajoutant que Neymar n’est ni un service ni une entreprise.