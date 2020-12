Neymar a été emmené sur une civière dans les temps d’arrêt alors que le champion en titre, le Paris Saint-Germain, a perdu 1-0 à domicile contre Lyon pour reculer à la troisième place du championnat de France dimanche.

Neymar s’est blessé à la cheville gauche à la septième minute du temps additionnel au Parc des Princes à la suite d’un lourd tacle de Thiago Mendes, qui avait alors reçu un carton rouge.

Lyon a tenu pendant 10 minutes de temps d’arrêt pour prolonger son invaincu à 11 matchs et ouvrir la course au titre.

La quatrième défaite de la saison du PSG a envoyé Lille en tête après avoir battu Bordeaux 2-1. Lyon est désormais deuxième à la différence de buts, tandis que le PSG est un point derrière à la troisième place.

Marseille, quatrième, dépasse le PSG d’un point mais a disputé deux matches de moins.

Le PSG était sans capitaine et demi-centre Marquinhos à cause d’un problème de hanche et il a été raté contre le trio offensif de Lyon composé de Memphis Depay, Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere.

Ils ont maintenant combiné pour 18 buts et neuf passes décisives en 14 matchs, avec Toko Ekambi préparant Kadewere pour tirer un tir en diagonale devant le gardien Keylor Navas à la 34e minute.

Dans le nord de la France, Lille a conservé sa forme forte.

L’attaquant Jonathan Bamba a marqué le premier but à la 16e minute, puis a ouvert la tête du capitaine Jose Fonte sur le coup de la mi-temps après que le milieu de terrain Toma Basic avait marqué pour Bordeaux.

Le PSG doit encore jouer à Lille deux fois et se rendre à Marseille et Lyon.

Rennes est revenu à la victoire avec une victoire décousue 1-0 à Nice, grâce au but de l’attaquant M’Baye Niang en première période.

Lors des autres matchs de dimanche, c’était: Lorient 3 – 0 Nîmes; Nantes 1 – 1 Dijon; Strasbourg 2 – 2 Metz et Brest 2-1 Reims.