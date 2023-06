Neymar et sa petite amie Bruna Biancardi annoncent le sexe de leur bébé à naître

Neymar et sa petite amie Bruna Biancardi ont annoncé le sexe de leur bébé à naître.

Le footballeur brésilien de 31 ans et personnalité d’Internet Bruna a partagé samedi une vidéo sur les réseaux sociaux, révélant qu’ils attendaient une petite fille dans la légende.

Ils ont écrit: « Nous attendions tellement ce moment avec impatience …

‘Nous avons hâte de vous rencontrer en personne, FILLE!

‘Vous êtes notre plus beau cadeau !’

Le clip a montré de nombreux moments glamour et privés de leur relation, dont certains avec son fils Davi Lucca, 12 ans, qu’il partage avec son ex-petite amie et personnalité des médias sociaux Carolina Dantas.

Ils ont annoncé en avril qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble, l’influenceuse Bruna publiant de jolis clichés de sa bosse grandissante.

Cela survient après que Neymar est sorti avec sa petite amie enceinte Bruna pour la première fois vendredi depuis qu’il lui a présenté d’étranges excuses publiques.

La star brésilienne a assisté à une vente aux enchères en l’honneur de son association caritative The Neymar Jr. Institute et a collecté la somme impressionnante de 10 millions de reais (1 644 432 £).

Bianca a été stupéfaite dans une robe ornée de bijoux noirs et argentés alors qu’elle assistait à l’événement.

L’influenceuse a fièrement présenté sa bosse grandissante dans la robe fendue sur les cuisses alors qu’elle était assise aux côtés de son beau lors de l’événement.

Le total récolté, qui est le double de celui de l’enchère de l’an dernier, sera reversé aux activités de l’association caritative de Neymar, une organisation à but non lucratif qui vise à élargir les opportunités pour les enfants, les adolescents et leurs familles en situation de vulnérabilité sociale.

Dans une longue publication sur Instagram jeudi, Neymar a admis qu’il avait « fait une erreur » et a juré qu’il « essaierait » de faire fonctionner leur relation.

Neymar a écrit: ‘Bru. Je le fais pour vous deux et votre famille. Justifier l’injustifiable. Pas besoin de. Mais j’ai besoin de toi dans NOS vies

« J’ai vu à quel point tu étais exposée, à quel point tu souffrais avec tout cela et à quel point tu voulais être à mes côtés. Et je me tiens à côté de toi.

‘J’ai fait du mal avec vous tous. Je risque de dire que je me trompe tous les jours, sur et en dehors du terrain. Seulement je résous mes erreurs dans la vie personnelle à la maison, dans mon intimité avec ma famille et mes amis…

« Tout cela a touché l’une des personnes les plus spéciales de ma vie. La femme que je rêvais de suivre à mes côtés, mère de mon enfant.

«Cela a touché sa famille, qui est ma famille aujourd’hui. Elle a touché son intimité dans un moment si particulier qu’est la maternité.

‘Bru, je me suis déjà excusé pour mes erreurs, pour une exposition inutile, mais je me sens obligé de venir le réaffirmer publiquement. Si une affaire privée est devenue publique, les excuses doivent être publiques.

‘Je ne peux pas imaginer sans toi. Je ne sais pas si ça marchera, mais AUJOURD’HUI, tu es sûr que je veux essayer.

« Notre objectif prévaudra, notre amour pour notre bébé l’emportera, notre amour l’un pour l’autre nous rendra plus forts. TOUJOURS NOUS. Je t’aime .’

Le message de Neymar intervient quelques jours seulement après que le couple ait convenu d’une liste de conditions permettant à la star du PSG d’être infidèle.

Le Brésilien a profité de l’intersaison du football ces dernières semaines et a partagé des photos d’escapades à travers le monde, comme un voyage au match de barrage de Miami Heat.

Cependant, il a maintenant été rapporté que le couple avait un « accord » en place si la star brésilienne voulait être infidèle à Biancardi.

Selon Désactivéles trois conditions signifient que toute relation extérieure « doit être discrète », que Neymar « doit porter un préservatif » et qu’il ne peut « pas les embrasser sur la bouche ».

Le point de vente affirme que l’ailier du PSG est « libre de flirter et même d’avoir des relations sexuelles avec une autre femme », malgré son engagement envers Biancardi.

Il est également rapporté que le Brésilien « a été pris dans un échange de messages avec un amant au milieu de la Saint-Valentin ».

La vie amoureuse du Brésilien a rarement été un secret et, l’année dernière, il a été repéré avec son ex-petite amie Bruna Marquezine à Miami.

En avril, Neymar et Bruna ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

Neymar est déjà père d’un fils Davi Lucca, 12 ans, qu’il partage avec son ex-petite amie et personnalité des médias sociaux Carolina Dantas.

Le couple a partagé une série de jolies photos montrant la bosse de bébé en fleurs de Bruna, alors que Neymar berçait doucement et embrassait son ventre.

Bruna avait l’air incroyable dans un jean bleu et un soutien-gorge au crochet blanc, qu’elle a porté avec un cardigan assorti alors qu’elle montrait sa bosse de bébé.

Pendant ce temps, Neymar a coupé une silhouette énervée dans un short bleu et un t-shirt graphique crème alors qu’il embrassait doucement sa petite amie et se blottissait contre son ventre.

Parallèlement aux clichés, ils ont confirmé la nouvelle de leur bébé dans une longue légende traduite du portugais alors qu’ils jaillissaient de leur « belle famille ».

Il disait: «Nous rêvons de votre vie, nous planifions votre arrivée et savons que vous êtes ici pour compléter notre amour, laissez nos jours beaucoup plus heureux.

« Tu vas rejoindre une belle famille, avec un frère, des grands-parents, des oncles et des tantes qui t’aiment déjà beaucoup !

« Viens vite mon enfant, nous t’attendons !

‘”Avant de te former dans le sein, je t’ai choisi; avant ta naissance, je t’ai mis à part » – Jérémie 1:5.’

Le couple a également déclenché des rumeurs de fiançailles avec le message alors que Bruna portait une superbe bague en argent à l’annulaire.

On pense que Neymar et Bruna ont commencé à se fréquenter en 2021, mais ont gardé leur romance privée avant de devenir officielle sur Instagram en janvier 2022.

Cependant, le couple a annoncé qu’ils s’étaient séparés en août 2022, avant de raviver leur romance peu de temps après.

Neymar a célébré son 31e anniversaire en février et Bruna a partagé un hommage enthousiaste à son partenaire alors qu’elle prouvait qu’ils étaient toujours aussi aimés.

Partageant de jolis clichés d’eux deux, elle a écrit: « Joyeux anniversaire ma belle.

« Je t’ai tout dit aujourd’hui. Je mets cette petite image ici juste pour le compte rendu.

‘Que votre nouvelle année soit incroyable et bénie! Puissiez-vous ne pas manquer de raisons de célébrer, d’amis à vos côtés, de réalisations, de nombreux objectifs et de santé

«Que Dieu continue de protéger notre relation. Je t’aimeuuuuu ! Comptez toujours sur moi.

Neymar joue comme attaquant pour le club de Ligue 1 du Paris Saint-Germain alors qu’il fait également partie de l’équipe nationale brésilienne.