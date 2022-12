Neymar et l’équipe de Coupe du monde du Brésil peuvent-ils unir une nation fracturée ?

Au lieu de cela, ce qui est devenu un spectacle beaucoup plus courant dans les rues de Rio est le maillot alternatif bleu de l’équipe, qu’il porte rarement dans les matchs. El Assad a déclaré qu’il avait choisi de vendre le maillot bleu pour la première fois cette année, et qu’il s’est vendu avant le premier match.

“J’espère que nous pourrons recommencer à utiliser le jaune et le vert”, a déclaré Josi Lima, 46 ans, qui achetait des maillots bleus pour elle et sa fille. “Mais aujourd’hui, c’est plus sur le bleu.”

La politique brésilienne a également atteint le Qatar. Le fils de Bolsonaro, Eduardo, membre du Congrès, a déclaré dans une vidéo qu’il y distribuait des mini-disques durs contenant des informations en anglais sur ce qu’il a qualifié d’élection injuste. Et des vidéos ont montré des supporters brésiliens lors de matches de Coupe du monde scandant que Lula est un criminel.